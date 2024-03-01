Noticias similares

¡Refuerzo de la oferta!
Para mayor comodidad, la línea 5141 se beneficiará de un viaje adicional a las 7:22 a.m . desde Villaroy hasta Versailles Chantiers.
¡Mejor regularidad!
Las líneas 5106, 5110, 5133, 5145, 5150 están cambiando de horario para que tus viajes sean más fluidos.
En la línea 5132, el trayecto desde la estación de Trappes a las 16:39 entre semana se adelanta 9 minutos. El resto del horario de apertura no ha cambiado.
Un nuevo servicio
A partir del 5 de enero de 2026, las líneas 5102 y 5134 darán servicio a la parada "Quartier Gally" en Versalles.
Una parada cancelada
La parada "Le Gradient" situada en el Technocentre de Guyancourt será eliminada en las líneas 5121 y 5152.
¿Necesitas revisar los horarios?
- En la web de Île-de-France Mobilités> Cómo moverse > Calendarios
- En la aplicación Île-de-France Mobilités
- En los puntos de parada
- En nuestro centro de atención al cliente en el 0 800 10 20 20
- En la agencia de movilidad de la estación Saint-Quentin-en-Yvelines
- En un ayuntamiento o biblioteca de medios cerca de ti