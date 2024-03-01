Noticias similares

¡Mejor regularidad!

Las líneas 5106, 5110, 5133, 5145, 5150 están cambiando de horario para que tus viajes sean más fluidos.

En la línea 5132, el trayecto desde la estación de Trappes a las 16:39 entre semana se adelanta 9 minutos. El resto del horario de apertura no ha cambiado.