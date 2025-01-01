Descubrir Île-de-France Mobilités
Descubra la organización y la gobernanza de Île-de-France Mobilités, la autoridad organizadora del transporte en Île-de-France.
Île-de-France Mobilités se compromete diariamente a pensar y transformar la movilidad en la región de Île-de-France.
Cada día, Île-de-France Mobilités planifica, financia y organiza el transporte de más de 12 millones de residentes de Île-de-France y 21 millones de visitantes. Su función: pensar en el futuro de la movilidad, dar vida a la red a diario, apoyar las transiciones sociales y ecológicas.
Junto con sus socios públicos y privados, la autoridad organiza una de las redes de transporte más densas y concurridas del mundo, e impulsa su desarrollo a gran escala. Obtenga más información sobre nuestros compromisos, nuestra organización y todas las decisiones estratégicas que dan forma a la movilidad en la región de Île-de-France.
Ampliaciones, nuevos servicios, inversiones masivas: Île-de-France Mobilités trabaja por una red más legible, más inclusiva, más cómoda y más sostenible.
Una red de metro duplicada, una flota de material rodante descarbonizada, nuevos usos: un cambio de escala pilotado a escala regional.
Informes, decisiones, adquisiciones: todas nuestras publicaciones son accesibles en línea para garantizar la transparencia de nuestra acción.
Bajo la dirección de Laurent Probst, cerca de 650 empleados de Île-de-France Mobilités trabajan cada día para mejorar la vida cotidiana de los residentes de Île-de-France.
El Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités está compuesto por 31 miembros representativos de los balances regionales. Se reúne de 6 a 7 veces al año, bajo el impulso de la Región de Île-de-France.
"¡Bienvenido a Île-de-France! Bienvenidos a la 2ª red más densa del mundo, que verá duplicadas sus líneas de metro para 2030 y ofrece a sus pasajeros multitud de soluciones para que todos puedan componer el viaje que más les convenga"
Financiar la movilidad de los residentes de Île-de-France significa invertir en el futuro sostenible de la región de la capital francesa. Inversores asociados: encuentre toda la información clave para apoyar el futuro del transporte.
Permitir 9,4 millones de viajes, todos los días, en condiciones de durabilidad, fiabilidad y confort siempre mejoradas, representa una inversión y un esfuerzo operativo de XX mil millones de euros, cada año.
Información clave, compromisos medioambientales y sociales, documentación presupuestaria: toda la información que necesita para invertir en el futuro de la movilidad en Île-de-France.
Su centro de recursos y experiencia en movilidad en Île-de-France. Datos abiertos, estudios y previsiones para la planificación, la calidad del servicio y la innovación en el transporte.
Île-de-France Mobilités responde a todas las necesidades de los residentes de Île-de-France para simplificar su movilidad diaria, con soluciones adaptadas a su condición de movilidad y al lugar donde viven.
Île-de-France Mobilités proporciona toda la información relacionada con sus contratos públicos. Acceso a las licitaciones actuales, plataformas de depósito y datos esenciales: esta sección centraliza recursos útiles para los operadores económicos y los socios públicos.
Encuentre todas las licitaciones actuales y acceda a las consultas publicadas por Île-de-France Mobilités.
Consulta los datos clave relativos a cada contrato: importes, adjudicatarios, fechas y procedimientos.
¿Quieres transformar la movilidad en la región de Île-de-France? Descubre las profesiones y conoce a los talentos que están cambiando nuestro transporte. Nuestros valores y cultura corporativa te están esperando. Explore todas nuestras oportunidades para desarrollar sus habilidades dentro de Île-de-France Mobilités y participe en el desarrollo del transporte público del mañana.
Encuentre todos los comunicados de prensa y kits de prensa de Île-de-France Mobilités