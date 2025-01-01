Île-de-France Mobilités se compromete diariamente a pensar y transformar la movilidad en la región de Île-de-France.

Cada día, Île-de-France Mobilités planifica, financia y organiza el transporte de más de 12 millones de residentes de Île-de-France y 21 millones de visitantes. Su función: pensar en el futuro de la movilidad, dar vida a la red a diario, apoyar las transiciones sociales y ecológicas.

Junto con sus socios públicos y privados, la autoridad organiza una de las redes de transporte más densas y concurridas del mundo, e impulsa su desarrollo a gran escala. Obtenga más información sobre nuestros compromisos, nuestra organización y todas las decisiones estratégicas que dan forma a la movilidad en la región de Île-de-France.