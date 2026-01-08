Descubre el tranvía T13

El tranvía T13 conecta Saint-Germain-en-Laye con Saint-Cyr-l'Ecole en unos treinta minutos a partir del verano de 2022. Sus 12 emisoras atenderán a siete municipios a partir del 6 de julio de 2022, los 7 días de la semana, con una frecuencia cada 15 minutos en horas punta y luego cada 10 minutos a partir de finales de septiembre de 2022.

Consulta el folleto que presenta la nueva línea de tranvía T13

Acercando a personas y territorios

Lanzado el 6 de julio de 2022, el T13 acerca Saint-Germain-en-Laye a Saint-Cyr-l'Ecole en unos treinta minutos para facilitar un viaje más rápido y cómodo en el corazón del departamento de Yvelines gracias a su carril de tráfico dedicado y alta frecuencia.

El tranvía T13 sirve a siete ciudades:

  • Saint-Germain-en-Laye
  • Mareil-Marly
  • L'Étang-la-Ville
  • Ruidoso-le-Roi
  • Bailly
  • Versalles
  • Saint-Cyr-l'École

Gracias a sus conexiones con muchas líneas de autobús, pero también con el RER y el tren, el T13 está completamente integrado en la red regional de transporte para mejorar el viaje diario en el oeste de París.

¡El T13, un tranvía rápido, accesible y cómodo!

La T13 está en servicio todos los días de la semana, incluidos los fines de semana, de 6 a.m. a medianoche.

Tras un periodo de rodaje, se espera que funcione durante 15 minutos en horas punta y cada 20 a 30 minutos durante el resto del día y por la tarde.

A partir de finales de septiembre de 2022, la frecuencia aumentará a 10 minutos en hora punta, 20 minutos en horas valle y cada 30 minutos desde las 22:00 hasta medianoche.

Máquinas expendedoras en todas las estaciones para comprar tu billete o recargar tu pase.

Estaciones y trenes adaptados y accesibles para acomodar a todos los pasajeros (carritos, personas con movilidad reducida, etc.).

Información en tiempo real sobre los horarios de tranvías y las líneas de conexión a bordo de los trenes y en la estación.

Un diseño elegante, moderno y brillante.

Enchufes USB en las barras de agarre para cargar tu smartphone.

Figuras clave

  • 19 kilómetros
  • 12 emisoras
  • 7 ciudades atendidas
  • Unos 30 minutos entre Saint-Germain-en-Laye y Saint-Cyr-l'Ecole
  • Se esperan 21.000 pasajeros diarios
  • 11 trenes espaciosos y luminosos
Imagen visual del tranvía T13 © Sennse / C. Badet
Imagen visual del tranvía T13 © Sennse / C. Badet

Información práctica

El tranvía T13 es accesible con:

  • un pase mensual o anual Navigo
  • un billete que se puede comprar en la estación, cuyo importe se calcula según el origen y destino del trayecto (válido entre dos estaciones T13 o en conexión con otro modo ferroviario)

Contacto

  • Por teléfono: 36 58 (de lunes a domingo de 7 a 20 h - 0,25 €/min sin coste adicional)
  • Por correo electrónico: [email protected]
  • Por Twitter: @T13_IDFM

