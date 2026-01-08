¡El T13, un tranvía rápido, accesible y cómodo!

La T13 está en servicio todos los días de la semana, incluidos los fines de semana, de 6 a.m. a medianoche.

Tras un periodo de rodaje, se espera que funcione durante 15 minutos en horas punta y cada 20 a 30 minutos durante el resto del día y por la tarde.

A partir de finales de septiembre de 2022, la frecuencia aumentará a 10 minutos en hora punta, 20 minutos en horas valle y cada 30 minutos desde las 22:00 hasta medianoche.

Máquinas expendedoras en todas las estaciones para comprar tu billete o recargar tu pase.

Estaciones y trenes adaptados y accesibles para acomodar a todos los pasajeros (carritos, personas con movilidad reducida, etc.).

Información en tiempo real sobre los horarios de tranvías y las líneas de conexión a bordo de los trenes y en la estación.

Un diseño elegante, moderno y brillante.

Enchufes USB en las barras de agarre para cargar tu smartphone.

Para saber más sobre la realización del T13, visita la lista de reproducción dedicada a él: