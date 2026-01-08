Acercando a personas y territorios
Lanzado el 6 de julio de 2022, el T13 acerca Saint-Germain-en-Laye a Saint-Cyr-l'Ecole en unos treinta minutos para facilitar un viaje más rápido y cómodo en el corazón del departamento de Yvelines gracias a su carril de tráfico dedicado y alta frecuencia.
El tranvía T13 sirve a siete ciudades:
- Saint-Germain-en-Laye
- Mareil-Marly
- L'Étang-la-Ville
- Ruidoso-le-Roi
- Bailly
- Versalles
- Saint-Cyr-l'École
Gracias a sus conexiones con muchas líneas de autobús, pero también con el RER y el tren, el T13 está completamente integrado en la red regional de transporte para mejorar el viaje diario en el oeste de París.
¡El T13, un tranvía rápido, accesible y cómodo!
La T13 está en servicio todos los días de la semana, incluidos los fines de semana, de 6 a.m. a medianoche.
Tras un periodo de rodaje, se espera que funcione durante 15 minutos en horas punta y cada 20 a 30 minutos durante el resto del día y por la tarde.
A partir de finales de septiembre de 2022, la frecuencia aumentará a 10 minutos en hora punta, 20 minutos en horas valle y cada 30 minutos desde las 22:00 hasta medianoche.
Máquinas expendedoras en todas las estaciones para comprar tu billete o recargar tu pase.
Estaciones y trenes adaptados y accesibles para acomodar a todos los pasajeros (carritos, personas con movilidad reducida, etc.).
Información en tiempo real sobre los horarios de tranvías y las líneas de conexión a bordo de los trenes y en la estación.
Un diseño elegante, moderno y brillante.
Enchufes USB en las barras de agarre para cargar tu smartphone.
Para saber más sobre la realización del T13, visita la lista de reproducción dedicada a él:
Figuras clave
- 19 kilómetros
- 12 emisoras
- 7 ciudades atendidas
- Unos 30 minutos entre Saint-Germain-en-Laye y Saint-Cyr-l'Ecole
- Se esperan 21.000 pasajeros diarios
- 11 trenes espaciosos y luminosos
Información práctica
El tranvía T13 es accesible con:
- un pase mensual o anual Navigo
Sí
- un billete que se puede comprar en la estación, cuyo importe se calcula según el origen y destino del trayecto (válido entre dos estaciones T13 o en conexión con otro modo ferroviario)
Contacto
- Por teléfono: 36 58 (de lunes a domingo de 7 a 20 h - 0,25 €/min sin coste adicional)
- Por correo electrónico: [email protected]
- Por Twitter: @T13_IDFM