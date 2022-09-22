El tranvía T9 estaba conectado a la red de transporte de Île-de-France

Un tranvía conectaba con el metro, otro tranvía y el RER
Ultraconectado, el tranvía T9 es el tranvía que facilita desplazarse por el sur de París. Demostración con el ejemplo.
En Porte de Choisy, se puede acceder fácilmente al tranvía desde la línea 7 del metro, en la rama La Courneuve – Mairie d'Ivry, así como desde la línea T3a que conecta el Pont de Garigliano con la Porte de Vincennes.
Así, el ayuntamiento de Vitry-sur-Seine está ahora a media hora de la Porte de Vincennes, frente a los 46 minutos de la antigua línea 183. El Museo MAC VAL está a solo 20 minutos de la Place d'Italie, ¡que se ahorra 10 minutos!
El sur de la línea C del RER es ahora fácilmente accesible con la T9: la conexión se realiza en la estación Choisy-le-Roi, con la estación de tranvía T9 Rouget de Lisle, así como en la estación Saules en Orly.
Desde la estación Massy-Palaiseau RER C es posible llegar al Museo MAC VAL en menos de 40 minutos, frente a la 1h10 actual.
Conexiones sólidas con líneas de autobús
El tranvía T9 conecta con más de una docena de líneas de autobús importantes en el Val-de-Marne: ya sea la TVM o las líneas 103, 172, 180 y 393, las conexiones son ahora más sencillas y los trayectos más sencillos con el tranvía T9, que sigue el trazado de la antigua línea 183.
Consulta tus trayectos de conexión en la sección de "Desplazamiento"
A partir del 12 de abril, tu red de autobuses cambiará con la llegada del tranvía T9. Para más información, puedes consultar el mapa y los folletos informativos:
¿Y mañana?
Mirando hacia el futuro, el tranvía T9 estará conectado con las futuras líneas de transporte que surgirán como parte de los grandes proyectos de desarrollo de la red regional de movilidad de Île-de-France.
Por ejemplo, la futura línea de autobús Tzen 5, que conectará la Biblioteca François Mitterrand con el Ayuntamiento de Choisy-le-Roi, conectará con el tranvía T9 en la estación Rouget de Lisle. En cuanto a la futura línea automática 15 del metro, conectará con el tranvía T9 en la parada del Monasterio en Vitry-sur-Seine.
Con sus múltiples conexiones intermodales en el corazón del Val-de-Marne, el tranvía T9 satisface las necesidades de movilidad de los residentes de Île-de-France de hoy y del futuro.