El tranvía T9 estaba conectado a la red de transporte de Île-de-France

En Porte de Choisy, se puede acceder fácilmente al tranvía desde la línea 7 del metro, en la rama La Courneuve – Mairie d'Ivry, así como desde la línea T3a que conecta el Pont de Garigliano con la Porte de Vincennes.



Así, el ayuntamiento de Vitry-sur-Seine está ahora a media hora de la Porte de Vincennes, frente a los 46 minutos de la antigua línea 183. El Museo MAC VAL está a solo 20 minutos de la Place d'Italie, ¡que se ahorra 10 minutos!

El sur de la línea C del RER es ahora fácilmente accesible con la T9: la conexión se realiza en la estación Choisy-le-Roi, con la estación de tranvía T9 Rouget de Lisle, así como en la estación Saules en Orly.

Desde la estación Massy-Palaiseau RER C es posible llegar al Museo MAC VAL en menos de 40 minutos, frente a la 1h10 actual.