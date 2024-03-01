Notizie simili

Dal 5 gennaio 2026, alcune linee di Saint-Quentin-en-Yvelines si stanno evolvendo!

Maggiori informazioni qui

Rafforzamento dell'offerta!

Per un maggiore comfort, la linea 5141 beneficerà di una corsa aggiuntiva alle 7:22 da Villaroy verso Versailles Chantiers.

Percorso 5141

Migliore regolarità!

Le linee 5106, 5110, 5133, 5145, 5150 cambiano orario per rendere i tuoi viaggi più fluidi.

Sulla linea 5132, la corsa delle 16:39 dalla stazione di Trappes nei giorni feriali sarà anticipata di 9 minuti. Il resto degli orari è invariato.

Percorso 5106

Percorso 5110

Percorso 5132

Percorso 5133

Percorso 5145

Percorso 5150

Un nuovo servizio

Dal 5 gennaio 2026, le linee 5102 e 5134 serviranno la fermata "Quartier Gally" a Versailles.

Percorso 5102

Percorso 5134

Una sentenza eliminata

La fermata "Le Gradient" situata nel Technocentre di Guyancourt sarà rimossa sulle linee 5121 e 5152.

Hai bisogno di consultare gli orari?

  • Sul sito web di Île-de-France Mobilités > Spostami > Orari
  • Informazioni sull'applicazione Île-de-France Mobilités
  • Nei punti di sosta
  • Presso il nostro centro relazioni clienti al numero 0 800 10 20 20
  • Presso l'agenzia di mobilità della stazione di Saint-Quentin-en-Yvelines
  • In un municipio o mediateca vicino a te

