Notizie simili

Rafforzamento dell'offerta!
Per un maggiore comfort, la linea 5141 beneficerà di una corsa aggiuntiva alle 7:22 da Villaroy verso Versailles Chantiers.
Migliore regolarità!
Le linee 5106, 5110, 5133, 5145, 5150 cambiano orario per rendere i tuoi viaggi più fluidi.
Sulla linea 5132, la corsa delle 16:39 dalla stazione di Trappes nei giorni feriali sarà anticipata di 9 minuti. Il resto degli orari è invariato.
Un nuovo servizio
Dal 5 gennaio 2026, le linee 5102 e 5134 serviranno la fermata "Quartier Gally" a Versailles.
Una sentenza eliminata
La fermata "Le Gradient" situata nel Technocentre di Guyancourt sarà rimossa sulle linee 5121 e 5152.
Hai bisogno di consultare gli orari?
- Sul sito web di Île-de-France Mobilités > Spostami > Orari
- Informazioni sull'applicazione Île-de-France Mobilités
- Nei punti di sosta
- Presso il nostro centro relazioni clienti al numero 0 800 10 20 20
- Presso l'agenzia di mobilità della stazione di Saint-Quentin-en-Yvelines
- In un municipio o mediateca vicino a te