Notícias semelhantes

Melhor regularidade!

As linhas 5106, 5110, 5133, 5145, 5150 estão mudando os horários para tornar suas viagens mais fluidas.

Na linha 5132, a viagem das 16h39 a partir da estação Trappes nos dias úteis será adiantada em 9 minutos. O restante do horário de funcionamento permanece inalterado.