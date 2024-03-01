Notícias semelhantes

A partir de 5 de janeiro de 2026, algumas linhas em Saint-Quentin-en-Yvelines estão evoluindo!

Reforço da oferta!

Para mais conforto, a linha 5141 se beneficiará de uma viagem adicional às 7h22 de Villaroy para Versailles Chantiers.

Linha 5141

Melhor regularidade!

As linhas 5106, 5110, 5133, 5145, 5150 estão mudando os horários para tornar suas viagens mais fluidas.

Na linha 5132, a viagem das 16h39 a partir da estação Trappes nos dias úteis será adiantada em 9 minutos. O restante do horário de funcionamento permanece inalterado.

Linha 5106

Linha 5110

Linha 5132

Linha 5133

Linha 5145

Linha 5150

Um novo serviço

A partir de 5 de janeiro de 2026, as linhas 5102 e 5134 atenderão a parada "Quartier Gally" em Versalhes.

Linha 5102

Linha 5134

Parada cancelada

A parada "Le Gradient" localizada no Technocentre, em Guyancourt, será removida nas linhas 5121 e 5152.

Precisa checar os horários?

  • No site da Île-de-France Mobilités> Como se deslocar > Agendas
  • No aplicativo Île-de-France Mobilités
  • Nos pontos de parada
  • No nosso centro de atendimento ao cliente, no 0 800 10 20 20
  • Na agência de mobilidade da estação Saint-Quentin-en-Yvelines
  • Em uma prefeitura ou biblioteca de mídia próxima a você

