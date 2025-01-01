A Île-de-France Mobilités está comprometida diariamente em pensar e transformar a mobilidade na região de Ile-de-France.

Todos os dias, a Île-de-France Mobilités planeja, financia e organiza o transporte para mais de 12 milhões de residentes da Île-de-France e 21 milhões de visitantes. Seu papel: pensar no futuro da mobilidade, dar vida à rede no dia a dia, apoiar as transições sociais e ecológicas.

Juntamente com seus parceiros públicos e privados, a autoridade organiza uma das redes de transporte mais densas e movimentadas do mundo – e impulsiona seu desenvolvimento em larga escala. Saiba mais sobre nossos compromissos, nossa organização e todas as decisões estratégicas que moldam a mobilidade na região de Ile-de-France.