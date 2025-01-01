Descubra a Île-de-France Mobilités
A Île-de-France Mobilités está comprometida diariamente em pensar e transformar a mobilidade na região de Ile-de-France.
Todos os dias, a Île-de-France Mobilités planeja, financia e organiza o transporte para mais de 12 milhões de residentes da Île-de-France e 21 milhões de visitantes. Seu papel: pensar no futuro da mobilidade, dar vida à rede no dia a dia, apoiar as transições sociais e ecológicas.
Juntamente com seus parceiros públicos e privados, a autoridade organiza uma das redes de transporte mais densas e movimentadas do mundo – e impulsiona seu desenvolvimento em larga escala. Saiba mais sobre nossos compromissos, nossa organização e todas as decisões estratégicas que moldam a mobilidade na região de Ile-de-France.
Extensões, novos serviços, investimentos maciços: a Île-de-France Mobilités está trabalhando para uma rede mais legível, mais inclusiva, mais confortável e mais sustentável.
Uma rede de metrô duplicada, uma frota descarbonizada de material rodante, novos usos: uma mudança de escala testada em escala regional.
Relatórios, decisões, aquisições: todas as nossas publicações estão acessíveis online para garantir a transparência da nossa ação.
Descubra a organização e a governança da Île-de-France Mobilités, a autoridade organizadora dos transportes na Île-de-France.
Liderados por Laurent Probst, cerca de 650 funcionários da Île-de-France Mobilités trabalham todos os dias para melhorar a vida cotidiana dos residentes de Ile-de-France.
O Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités é composto por 31 membros representativos dos equilíbrios regionais. Reúne-se de 6 a 7 vezes por ano, sob o impulso da região de Île-de-France.
"Bem-vindo à Île-de-France! Bem-vindos à 2ª rede mais densa do mundo, que verá suas linhas de metrô dobrarem até 2030 e oferece aos seus passageiros uma infinidade de soluções para que todos possam compor a viagem que mais lhes convém"
Financiar a mobilidade dos residentes de Ile-de-France significa investir no futuro sustentável da região da capital francesa. Investidores parceiros: encontre todas as informações importantes para apoiar o futuro do transporte.
Possibilitar 9,4 milhões de viagens, todos os dias, em condições de durabilidade, confiabilidade e conforto sempre melhoradas, representa um investimento e esforço operacional de XX bilhões de euros, a cada ano.
Informações importantes, compromissos ambientais e sociais, documentação orçamentária: todas as informações de que você precisa para investir no futuro da mobilidade na Île-de-France.
Seu centro de recursos e expertise em mobilidade na Île-de-France. Dados abertos, estudos e previsões para planejamento, qualidade de serviço e inovação em transporte.
A Île-de-France Mobilités atende a todas as necessidades dos residentes de Île-de-France para simplificar sua mobilidade diária, com soluções adaptadas à sua condição de mobilidade e ao local onde vivem.
A Île-de-France Mobilités fornece todas as informações relacionadas com os seus contratos públicos. Acesso aos concursos em curso, às plataformas de depósito e aos dados essenciais: esta secção centraliza recursos úteis para os operadores económicos e os parceiros públicos.
Encontre todos os editais atuais e acesse as consultas publicadas pela Île-de-France Mobilités.
Consulte os principais dados relativos a cada contrato: montantes, adjudicados, datas e procedimentos.
Quer transformar a mobilidade na região de Ile-de-France? Descubra as profissões e conheça os talentos que estão mudando nosso transporte. Nossos valores e cultura corporativa estão esperando por você. Explore todas as nossas oportunidades para desenvolver suas habilidades na Île-de-France Mobilités e participe do desenvolvimento do transporte público de amanhã.
Encontre todos os comunicados de imprensa e kits de imprensa da Île-de-France Mobilités