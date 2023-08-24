Início da concessão e trabalho preparatório

A extensão da linha de bonde T7 está sendo realizada em várias etapas. Os estudos aprofundados realizados anteriormente possibilitaram o início das primeiras concessões e trabalhos preparatórios em 2023, um passo essencial, que ocorreu em seções sucessivas ao longo da RN7. Uma vez concluídos esses projetos, o trabalho de desenvolvimento urbano poderá começar em 2025. Para encontrar informações sobre obras em seu município, consulte as páginas dedicadas às cidades de Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste e Juvisy-sur-Orge.

A Île-de-France Mobilités iniciou inicialmente trabalhos preparatórios. O objetivo deles é aproveitar os espaços necessários para o desenvolvimento do bonde. Por exemplo, na RN7, os trilhos do bonde serão construídos no centro da via. Por isso, foi necessário remover os túneis subterrâneos localizados nessa área.

As obras de concessão visam mover as redes subterrâneas (gás, eletricidade, telecomunicações, água, esgoto, etc.) localizadas sob a futura plataforma do bonde. Assim, o tráfego de bondes não será afetado pelas futuras operações de manutenção nessas redes. Essa etapa obrigatória em todos os projetos de infraestrutura é essencial para a continuidade do projeto.

Com essas duas primeiras fases de trabalho agora concluídas, o trabalho de infraestrutura pode começar em 2025. Isso inclui a criação dos trilhos do bonde, a instalação dos trilhos, a construção das estações e o paisagismo.