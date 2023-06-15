O metrô de Île-de-France hoje

As 14 linhas – incluindo 2 automáticas – que compõem a rede hoje atendem Paris e os subúrbios internos de Hauts de Seine (Linhas 1, 3, 4, 10 e 12), Seine Saint-Denis (Linhas 3, 5, 7, 9, 11, 14), Val de Marne (Linhas 1, 7 e 8). Além dessas 14 linhas, há as linhas 3bis e 7bis. Tem um público anual de 1.520 milhões de viagens.

A chegada dos novos metrôs

Oferecer aos passageiros metrôs mais silenciosos e confortáveis. Os carros são refrigerados ou climatizados e equipados com melhores informações a bordo (mapas de luz e anúncios de áudio indicando a próxima estação)... Os trens da linha 7 estão sendo reformados, os da linha 14 serão gradualmente substituídos a partir de maio de 2020 por trens mais longos de 8 carros (em comparação com 6 carros) e os da linha 4 serão substituídos por ônibus shuttle sem motorista (a partir do final de 2020). Os da linha 11 também serão substituídos por trens de 5 carros (em comparação com 4 carros) para atender ao aumento do tráfego causado pela extensão da linha até Rosny-Bois-Perrier (2023).

Além disso, foi feita uma encomenda para substituir os metrôs de 8 linhas da rede Île-de-France a partir de 2024: linhas 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 e 13.