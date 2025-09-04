Modernização e extensão da linha 4
A Linha 4 será estendida para o sul, de Mairie de Montrouge até Bagneux (92).
Paralelamente à sua extensão, o Metrô 4 é objeto de um projeto completo de automação, baseado no modelo do que foi feito no Metrô 1.
Modernização da linha 6
Desde o outono de 2018, a linha 6 iniciou um ambicioso programa de modernização com a preparação e reforço dos trilhos e a adaptação da infraestrutura com o objetivo de renovar os trens da linha . Um novo sistema de gestão e supervisão será estabelecido em paralelo com a chegada desses trens para maior regularidade na linha.
Modernização e extensão da linha 11
A extensão da linha 11 até Rosny-Bois-Perrier (93) atenderá as cidades de Les Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil e Rosny-Bois-Perrier.
Paralelamente à sua extensão, o Metrô 11 está evoluindo e se modernizando com a adaptação das estações existentes realizada em paralelo à extensão e à renovação programada dos trens da linha.
Extensão da linha 12
A extensão da linha 12 conectará a Mairie d'Aubervilliers (93).
Extensões norte e sul da linha 14
A extensão da linha 14 para o norte conectará a Mairie de Saint-Ouen (93) com a criação de 4 estações: Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen e Mairie de Saint-Ouen.
Paralelamente à extensão, as estações do Metrô 14 estão sendo modernizadas para se adaptar à futura agência e receber novos passageiros nas melhores condições.
A extensão do metrô 14 para o sul permitirá chegar ao Aeroporto de Orly (91, 94) e atenderá10 cidades espalhadas entre Paris, Val-de-Marne e Essonne.
E indo além: linhas 15, 16, 17 e 18 do Grand Paris Express
O Grand Paris Express (GPE) é um projeto de rede de transporte público que consiste na extensão da linha 14 (vista acima) e na construção de quatro linhas automáticas de metrô ao redor de Paris: as linhas 15, 16, 17 e 18.
Assim, a rede de metrô quase dobrará de tamanho. De fato, mais de 200 km de novas linhas e 68 estações de metrô serão colocados em operação. Todas essas novas linhas devem acomodar mais de um milhão de passageiros atraídos por tempos de transporte muito reduzidos e qualidade de serviço ideal. Para a rede "histórica", o fluxo de passageiros será melhor distribuído.
Para saber mais sobre essas novas linhas de metrô: