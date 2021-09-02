As linhas do RER, para Réseau Express Régional, diferem de outras linhas ferroviárias porque não terminam em Paris, mas atravessam a capital no metrô, permitindo que os passageiros viajem de uma ponta à outra da região com a mesma linha de transporte. Essas 5 linhas sozinhas já têm mais de 3 milhões de usuários, sendo operadas conjuntamente pela RATP e pela SNCF (linhas A e B) ou operadas apenas pela SNCF (linhas C, D e E).
Uma breve história do RER
A primeira linha RER criada na década de 1970 é a atual RER A. Cruzando a Île-de-France de oeste a leste por mais de 109 km (incluindo 26 subterrâneos), é hoje a linha ferroviária mais importante da Europa, com picos regulares de mais de 1,3 milhão de passageiros por dia. Nos horários de pico, 640.000 passageiros o utilizam, o que é mais do que a população da cidade de Lyon! Vale ressaltar que a segunda linha mais movimentada da Europa também é uma linha do RER, já que é a linha B que liga o norte ao sul da Île-de-France, que regularmente ultrapassa um milhão de passageiros por dia.
O aumento na presença
As linhas RER precisam lidar com um crescimento muito forte no número de passageiros (+20% em 10 anos), o que levou à deterioração do serviço em muitos trechos. Para lidar com esse fenômeno, a Île-de-France Mobilités, juntamente com os operadores RATP, SNCF, SNCF Réseau, o Estado, a Região da Île-de-France e autoridades locais, em consulta permanente com autoridades eleitas e associações de passageiros, lançou inúmeros programas de investimento para oferecer aos residentes da Île-de-France uma qualidade de serviço em condições.