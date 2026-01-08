Obras e projetos no RER A
Île-de-France Mobilités, RATP e SNCF estão trabalhando juntos para apoiar o aumento do número de passageiros do RER A, em particular:
- Na estação Bussy-Saint-Georges, foi construída uma nova via para absorver atrasos ;
- A construção de pistas de retorno em Etoile e Val-de-Fontenay, assim como a construção de uma pista de retorno e de estacionamento em Marne-la-Vallée Chessy, permitirá um tráfego mais fluido e regular;
- A construção do Centro de Comando Único em Vincennes, para melhor resposta e eficiência no caso de gerenciamento de incidentes relacionados ao trânsito;
- Em 2022, a linha E (EOLE) conectará La Défense e a Gare du Nord (Magenta) em 10 minutos. As linhas RER A e RER B serão aliviadas em 15% e 10% de seus passageiros, respectivamente.
Para simplificar suas conexões, a melhoria das rotas entre a Gare de Lyon, Bercy e Austerlitz.
Obras e projetos no RER B
Como o RER B está particularmente movimentado, diversas obras de renovação em estações e trilhos, sinalização e manobras estão em andamento para melhorar a confiabilidade da linha e garantir maior fluidez:
Obras e projetos no RER C
Para melhorar a confiabilidade da linha, sua modernização afeta tanto os trens que estão sendo reformados quanto a infraestrutura:
- A remoção da passagem de nível em Antony com a realocação dos trilhos ferroviários;
- A substituição de 9 desvios e a renovação de 50 metros de trilhos na Gare d'Austerlitz;
- A modernização da infraestrutura (sinalização, trilhos, catenárias, etc.) na Biblioteca François Mitterrand;
- A substituição de 6 desvios e a renovação de 363 metros de trilhos em Brétigny-sur-Orge;
- A construção de uma subestação (fornecimento de energia) em Égly-Arpajon;
- A acessibilidade das estações de Ivry-sur-Seine, Les Saules, Versalhes Chantiers e Viroflay Rive Gauche;
- A substituição de 4 desvios e a renovação de 2055 metros de trilhos em Saint-Cyr.
Além disso, as famosas obras "beaver", que os passageiros que usam a linha provavelmente conhecem, acontecem todo verão e continuarão por mais alguns anos. O objetivo deles? Consolidar a abóbada dos túneis no subsolo parisiense usando uma estrutura de concreto, enquanto realizavam as necessárias operações de manutenção nas estações.
O Castor funciona no RER C
Obras e projetos no RER D
À medida que o número de passageiros que utilizam a linha aumenta a cada ano, uma reorganização do RER D foi realizada, além de grandes trabalhos de modernização da infraestrutura. O objetivo é otimizar os tempos de conexão, melhorar a confiabilidade, mas também as informações dos passageiros em toda a linha para melhorar o conforto dos passageiros.
Descubra os detalhes do trabalho realizado no RER D:
- A substituição de 4 desvios e a renovação de 2055 metros de trilhos em Juvisy;
- A modernização das plataformas nos eixos Juvisy-Melun / Corbeil-Malesherbes para acomodar novos trens;
- A construção de 6 postos de controle entre Creil e Compiègne;
- A substituição de 4 maniobras e a renovação de 2055 metros de trilhos em Vert de Maisons;
- A modernização da cabine de sinalização Villeneuve Saint-Georges;
- A renovação de 31,2 km de trilhos entre Persan e Creil;
- A acessibilidade de 11 estações, incluindo Brunoy, Juvisy, Louvres, Saint-Denis e Villeneuve Saint-Georges.
Obras e projetos no RER E
O projeto Eole, uma extensão da RER E para o oeste até Mantes-la-Jolie (78), melhorará o serviço para o oeste da região de Île-de-France ao oferecer uma alternativa ao RER A, cujo trecho central é muito movimentado durante o horário de pico. Consiste na reurbanização da linha existente entre Mantes-la-Jolie e La Défense e na perfuração de um túnel de La Défense até Haussmann Saint-Lazare.
Essa extensão, que é um dos maiores projetos de transporte da região, envolve 650.000 passageiros diários! Será feito em duas etapas, com:
- uma primeira comissionamento entre Haussmann Saint-Lazare e Nanterre;
- depois um segundo entre Nanterre e Mantes-la-Jolie.
Três novas estações estão em construção em Porte Maillot, La Défense e Nanterre. Entre Houilles-Carrières-sur-Seine e Mantes-la-Jolie, 10 estações serão completamente reformadas para essa extensão.
Plano para a extensão da RER E para o oeste
Modernização da infraestrutura existente do RER E
Para melhorar o conforto dos passageiros, a renovação da infraestrutura e das estações já atendidas também está na pauta, com:
- A renovação de 18,8 km de pista em Paris-Nord;
- a renovação de 15 km de trilhos em Verneuil l'Etang;
- em Pantin, a renovação do telhado, a substituição das duas escadas, trabalhos na passarela;
- em Body, a instalação de banheiros automáticos;
- em Rosny-sous-Bois, a instalação de banheiros automáticos, a instalação de espaços de coworking, a renovação de todas as escadas;
- na Haussmann Saint-Lazare, a regeneração da iluminação.