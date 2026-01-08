Para melhorar a confiabilidade da linha, sua modernização afeta tanto os trens que estão sendo reformados quanto a infraestrutura:

A remoção da passagem de nível em Antony com a realocação dos trilhos ferroviários;

A substituição de 9 desvios e a renovação de 50 metros de trilhos na Gare d'Austerlitz;

A modernização da infraestrutura (sinalização, trilhos, catenárias, etc.) na Biblioteca François Mitterrand;

A substituição de 6 desvios e a renovação de 363 metros de trilhos em Brétigny-sur-Orge;

A construção de uma subestação (fornecimento de energia) em Égly-Arpajon;

A acessibilidade das estações de Ivry-sur-Seine, Les Saules, Versalhes Chantiers e Viroflay Rive Gauche;

A substituição de 4 desvios e a renovação de 2055 metros de trilhos em Saint-Cyr.

Além disso, as famosas obras "beaver", que os passageiros que usam a linha provavelmente conhecem, acontecem todo verão e continuarão por mais alguns anos. O objetivo deles? Consolidar a abóbada dos túneis no subsolo parisiense usando uma estrutura de concreto, enquanto realizavam as necessárias operações de manutenção nas estações.