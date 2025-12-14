Cabo C1: como viajar a bordo?

Como eu viajo no cabo C1?
- Chego à estação : acesso por ônibus, bicicleta ou para deixar o local. As estações são totalmente acessíveis.
- Chego à minha plataforma : a rota fica no mesmo nível, com declives suaves e sinalização clara.
- Eu valido meu bilhete : Navigo Pass (incluindo viagens), Navigo Liberté+ (€1,60) ou bilhete simples Bus-Tram-Cable (€2) - compra possível no smartphone. Antes de validar meu bilhete, respeito as instruções do agente operador e espero minha vez.
- Espero pela minha cabine : um display visual e sonoro me informa sobre a próxima chegada. Uma cabine passa a cada 30 segundos no máximo. Respeito as instruções do agente operador antes do embarque. Eu respeito a área de prioridade para embarque para usuários prioritários.
- Estou acompanhado por um agente, presente em cada plataforma, o agente: facilita o embarque e desembarque, orienta os passageiros, ajuda pessoas em cadeiras de rodas, facilita o embarque nos carrinhos/bagagens e regula os fluxos
- Minha jornada a bordo: 10 assentos, vigilância por vídeo em tempo real, interfones e botões de chamada, informações transmitidas pela tela
- Desço até a estação : as cabines abrem automaticamente. Conexões de ônibus permitem que você continue sua viagem.
E quanto à acessibilidade?
O C1 Cable é 100% acessível para pessoas com deficiência (PSH):
- Estações para atendimento a pé
- Cabines para cadeiras de rodas
- Assistência humana na estação
- Informações audíveis e visuais
- Interfones de chamada
- Pistas de guia da área pública até a plataforma de embarque
Esse dispositivo também facilita a viagem com carrinhos de bebê ou bagagem.
O que é permitido/não permitido a bordo
Equipamentos de mobilidade
❌ Não é permitido: scooters elétricos e cadeiras de rodas superdimensionadas (mais de 0,75 × 1,25 m)
✔ Permitidos: scooters clássicos, cadeiras de rodas padrão, carrinhos de bebê, auxílios de mobilidade (no medidor)
Animais
✔ Pequenos animais carregados em sacos
✔ Cães na coleira e focinheiras
✔ Cães-guia e cães de serviço
❌ Animais não mantidos/incontroláveis
Lotes volumosos
❌ Não aceitos: objetos perigosos, produtos inflamáveis, embalagens > 1 m
Quanto custa usar o cabo C1?
O C1 Cable aplica as mesmas tarifas que ônibus e bondes.
- Com um Navigo Pass : viagem incluída, sem custo adicional
- Passageiros ocasionais: Ingresso de ônibus-bonde-cabo: €2
- Com Navigo Liberté + : €1,60 para uma viagem combinada de metrô + cabo (transferências gratuitas)
- Crianças : grátis < 4 ans, demi-tarif de 4 à 10 ans et plein tarif au-delà