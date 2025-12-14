Cabo C1: como viajar a bordo?

O que é permitido/não permitido a bordo

Equipamentos de mobilidade

❌ Não é permitido: scooters elétricos e cadeiras de rodas superdimensionadas (mais de 0,75 × 1,25 m)

✔ Permitidos: scooters clássicos, cadeiras de rodas padrão, carrinhos de bebê, auxílios de mobilidade (no medidor)

Animais

✔ Pequenos animais carregados em sacos

✔ Cães na coleira e focinheiras

✔ Cães-guia e cães de serviço

❌ Animais não mantidos/incontroláveis

Lotes volumosos

❌ Não aceitos: objetos perigosos, produtos inflamáveis, embalagens > 1 m