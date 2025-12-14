Cabo C1: como viajar a bordo?

O C1 Cable foi projetado para movimentos simples e fluidos. Todas as estações são acessíveis no mesmo nível, um agente acompanha o embarque, e as cabines chegam a cada 30 segundos no máximo. Validação do bilhete, informações em tempo real, segurança a bordo: guiamos você passo a passo para viajar com tranquilidade.

Como eu viajo no cabo C1?

  1. Chego à estação : acesso por ônibus, bicicleta ou para deixar o local. As estações são totalmente acessíveis.
  2. Chego à minha plataforma : a rota fica no mesmo nível, com declives suaves e sinalização clara.
  3. Eu valido meu bilhete : Navigo Pass (incluindo viagens), Navigo Liberté+ (€1,60) ou bilhete simples Bus-Tram-Cable (€2) - compra possível no smartphone. Antes de validar meu bilhete, respeito as instruções do agente operador e espero minha vez.
  4. Espero pela minha cabine : um display visual e sonoro me informa sobre a próxima chegada. Uma cabine passa a cada 30 segundos no máximo. Respeito as instruções do agente operador antes do embarque. Eu respeito a área de prioridade para embarque para usuários prioritários.
  5. Estou acompanhado por um agente, presente em cada plataforma, o agente: facilita o embarque e desembarque, orienta os passageiros, ajuda pessoas em cadeiras de rodas, facilita o embarque nos carrinhos/bagagens e regula os fluxos
  6. Minha jornada a bordo: 10 assentos, vigilância por vídeo em tempo real, interfones e botões de chamada, informações transmitidas pela tela
  7. Desço até a estação : as cabines abrem automaticamente. Conexões de ônibus permitem que você continue sua viagem.

E quanto à acessibilidade?

O C1 Cable é 100% acessível para pessoas com deficiência (PSH):

  • Estações para atendimento a pé
  • Cabines para cadeiras de rodas
  • Assistência humana na estação
  • Informações audíveis e visuais
  • Interfones de chamada
  • Pistas de guia da área pública até a plataforma de embarque

Esse dispositivo também facilita a viagem com carrinhos de bebê ou bagagem.

O que é permitido/não permitido a bordo

Equipamentos de mobilidade
❌ Não é permitido: scooters elétricos e cadeiras de rodas superdimensionadas (mais de 0,75 × 1,25 m)
✔ Permitidos: scooters clássicos, cadeiras de rodas padrão, carrinhos de bebê, auxílios de mobilidade (no medidor)

Animais
✔ Pequenos animais carregados em sacos
✔ Cães na coleira e focinheiras
✔ Cães-guia e cães de serviço
❌ Animais não mantidos/incontroláveis

Lotes volumosos
❌ Não aceitos: objetos perigosos, produtos inflamáveis, embalagens > 1 m

Quanto custa usar o cabo C1?

O C1 Cable aplica as mesmas tarifas que ônibus e bondes.

  • Com um Navigo Pass : viagem incluída, sem custo adicional
  • Passageiros ocasionais: Ingresso de ônibus-bonde-cabo: €2
  • Com Navigo Liberté + : €1,60 para uma viagem combinada de metrô + cabo (transferências gratuitas)
  • Crianças : grátis < 4 ans, demi-tarif de 4 à 10 ans et plein tarif au-delà