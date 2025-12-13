A rota e as estações
O C1 Cable atende 5 estações espaçadas entre 500 e 1.800 metros:
- Pointe du Lac (Créteil) - conexão com a linha 8 do metrô
- Limeil-Brévannes, Blue Beach
- Valenton, o castelo
- La Végétale, La Fontaine Saint-Martin (Limeil-Brévannes)
- Villa Nova (Villeneuve-Saint-Georges)
Em cada estação:
- Acesso em nível (sem escadas, sem elevador)
- Caminhos suaves
- Estacionamento para bicicletas acessível pelo Passo-Navigo
- Informação dinâmica e presença humana aprimorada
Por que um teleférico aqui?
O setor é marcado por:
- estradas saturadas,
- grandes cortes urbanos (ferrovias, RD, vales),
- linhas de ônibus desaceleradas,
- bairros isolados.
O teleférico é a solução mais adequada :
- Rápido de construir,
- baixo impacto no solo (pilares + estações compactas),
- Silencioso
- não depende do tráfego rodoviário,
- capaz de garantir uma frequência muito alta.
O C1 Cable faz parte da estratégia geral da Île-de-France Mobilités, voltada para tornar as viagens mais fluidas, reduzir os tempos de acesso ao metrô e melhorar a qualidade do serviço no Val-de-Marne.