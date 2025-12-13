Cabo C1: a rota e as estações

O primeiro teleférico urbano da Île-de-France, o cabo C1 conecta Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes e Valenton à estação Créteil – Pointe du Lac (linha 8 do metrô). Projetado para abrir o sudeste do Val-de-Marne e oferecer viagens mais rápidas e confiáveis, ele entrará em operação em 13 de dezembro de 2025.

A rota e as estações

O C1 Cable atende 5 estações espaçadas entre 500 e 1.800 metros:

  1. Pointe du Lac (Créteil) - conexão com a linha 8 do metrô
  2. Limeil-Brévannes, Blue Beach
  3. Valenton, o castelo
  4. La Végétale, La Fontaine Saint-Martin (Limeil-Brévannes)
  5. Villa Nova (Villeneuve-Saint-Georges)

Em cada estação:

  • Acesso em nível (sem escadas, sem elevador)
  • Caminhos suaves
  • Estacionamento para bicicletas acessível pelo Passo-Navigo
  • Informação dinâmica e presença humana aprimorada

Por que um teleférico aqui?

O setor é marcado por:

  • estradas saturadas,
  • grandes cortes urbanos (ferrovias, RD, vales),
  • linhas de ônibus desaceleradas,
  • bairros isolados.

O teleférico é a solução mais adequada :

  • Rápido de construir,
  • baixo impacto no solo (pilares + estações compactas),
  • Silencioso
  • não depende do tráfego rodoviário,
  • capaz de garantir uma frequência muito alta.

O C1 Cable faz parte da estratégia geral da Île-de-France Mobilités, voltada para tornar as viagens mais fluidas, reduzir os tempos de acesso ao metrô e melhorar a qualidade do serviço no Val-de-Marne.