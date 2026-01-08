As linhas de trem da rede Île-de-France Mobilités atendem muitas estações da região e partem ou terminam nas principais estações parisienses, ou La Défense para a linha U. Operadas pela SNCF, elas até se aventuram fora da região para algumas paradas nas linhas J, H e R. Herdadas das linhas existentes, Foi na primeira metade dos anos 2000 que eles adquiriram seus nomes atuais. Esses trens são essenciais para a mobilidade dos moradores de Île-de-France e essa rede é muito dinâmica: todos os dias, há tantos trens circulando em Île-de-France quanto trens TER por toda a França!