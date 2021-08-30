Projetos de melhoria

Obras de infraestrutura, tornando estações acessíveis... Descubra as obras e projetos na rede ferroviária!

Obras e projetos na linha H

Você está pegando a linha H? Acesse esta página para saber se alguma obra está atualmente impactando a linha

Vários tipos de trabalhos estão em andamento para melhorar a regularidade da linha H e modernizar sua infraestrutura, tais como:

  • A renovação de 31 km de trilhos entre Persant-Beaumont e Creil;
  • A construção de 6 cabines de sinalização entre Creil e Compiègne para melhorar o fluxo de tráfego;
  • A acessibilidade de três estações (Épinay-Villetaneuse, Persan-Beaumont e Pontoise).

Obras e projetos na linha J

Você está pegando a linha J? Acesse esta página para saber se alguma obra está atualmente impactando a linha

Aqui estão as principais obras realizadas para melhorar a regularidade da linha J e modernizar sua infraestrutura:

  • A renovação de 9,6 km de trilhos entre as estações de Ermont Eaubonne e Bois Colombes;
  • A substituição de 9 desvios na estação Paris Saint Lazare para modernizar os trilhos e melhorar o conforto dos passageiros;
  • A substituição dos desvios e a renovação de 2055 metros de trilhos na estação de Aubergenville;
  • A acessibilidade da estação Argenteuil.

Obras e projetos na linha K

Você está fazendo a linha K? Acesse esta página para saber se alguma obra está atualmente impactando a linha

Obras e projetos na linha L

Você está pegando a linha L? Acesse esta página para saber se alguma obra está atualmente impactando a linha

Aqui estão as principais obras realizadas para melhorar a regularidade da linha L e modernizar sua infraestrutura:

  • A substituição de 15 desvios e a renovação de 1200 metros de trilhos em Bobigny;
  • A substituição de 9 desvios na estação Paris Saint Lazare;
  • A acessibilidade das estações de Courbevoie, Marly-le-Roi, Pont Cardinet, Sèvres Ville d'Avray e Viroflay Rive Droite

Obras e projetos na linha N

Você está pegando a linha N? Acesse esta página para saber se alguma obra está atualmente impactando a linha

Aqui estão as principais obras realizadas para melhorar a regularidade da linha N e modernizar sua infraestrutura:

  • A substituição de 13 maniobras e a renovação de 417 metros de trilhos na estação Paris Montparnasse;
  • A substituição de 4 desvios e a renovação de 2055 metros de trilhos na estação Saint-Cyr;
  • A adaptação da infraestrutura entre Paris e Sèvres para poder acomodar novos trens da Regio 2n de Paris-Montparnasse para Dreux, Rambouillet e Mantes-La-Jolie.

Obras e projetos na linha P

Você está fazendo a linha P? Acesse esta página para saber se alguma obra está atualmente impactando a linha

Aqui estão as principais obras realizadas para melhorar a regularidade da linha P e modernizar sua infraestrutura:

  • A primeira fase da eletrificação da linha, entre Gretz e Nogent;
  • A renovação completa da cabine de sinalização de Romilly-sur-Seine como parte da eletrificação da linha;
  • A renovação de 15 km de trilhos em Nangis-Verneuil L'Étang;
  • A renovação de 2,5 km de trilhos na Gare de l'Est;
  • A construção de novas instalações de manutenção de trens em Vaires-sur-Marne;
  • A substituição de 4 desvios e a renovação de 2055 metros de trilhos em Germigny L'Évêque.

Obras e projetos na linha R

Você está pegando a linha R? Acesse esta página para saber se alguma obra está atualmente impactando a linha

Aqui estão as principais obras realizadas para melhorar a regularidade da linha R e modernizar sua infraestrutura:

  • A substituição de 4 maniobras e a renovação de 2055 metros de trilhos em Vert de Maisons;
  • A modernização da cabine de sinalização Villeneuve Saint-Georges;
  • A acessibilidade da estação Montereau.

Obras e projetos na linha U

Você vai pegar a linha U? Acesse esta página para saber se alguma obra está atualmente impactando a linha

Aqui estão as principais obras realizadas para melhorar a regularidade da linha U e modernizar sua infraestrutura:

  • A substituição de 4 desvios e a renovação de 2055 metros de trilhos na estação Saint-Cyr.
Para saber mais sobre todo esse trabalho, visite o site da SNCF Réseau