Projetos de melhoria

Obras e projetos na linha H
Vários tipos de trabalhos estão em andamento para melhorar a regularidade da linha H e modernizar sua infraestrutura, tais como:
- A renovação de 31 km de trilhos entre Persant-Beaumont e Creil;
- A construção de 6 cabines de sinalização entre Creil e Compiègne para melhorar o fluxo de tráfego;
- A acessibilidade de três estações (Épinay-Villetaneuse, Persan-Beaumont e Pontoise).
Obras e projetos na linha J
Aqui estão as principais obras realizadas para melhorar a regularidade da linha J e modernizar sua infraestrutura:
- A renovação de 9,6 km de trilhos entre as estações de Ermont Eaubonne e Bois Colombes;
- A substituição de 9 desvios na estação Paris Saint Lazare para modernizar os trilhos e melhorar o conforto dos passageiros;
- A substituição dos desvios e a renovação de 2055 metros de trilhos na estação de Aubergenville;
- A acessibilidade da estação Argenteuil.
Obras e projetos na linha K
Obras e projetos na linha L
Aqui estão as principais obras realizadas para melhorar a regularidade da linha L e modernizar sua infraestrutura:
- A substituição de 15 desvios e a renovação de 1200 metros de trilhos em Bobigny;
- A substituição de 9 desvios na estação Paris Saint Lazare;
- A acessibilidade das estações de Courbevoie, Marly-le-Roi, Pont Cardinet, Sèvres Ville d'Avray e Viroflay Rive Droite
Obras e projetos na linha N
Aqui estão as principais obras realizadas para melhorar a regularidade da linha N e modernizar sua infraestrutura:
- A substituição de 13 maniobras e a renovação de 417 metros de trilhos na estação Paris Montparnasse;
- A substituição de 4 desvios e a renovação de 2055 metros de trilhos na estação Saint-Cyr;
- A adaptação da infraestrutura entre Paris e Sèvres para poder acomodar novos trens da Regio 2n de Paris-Montparnasse para Dreux, Rambouillet e Mantes-La-Jolie.
Obras e projetos na linha P
Aqui estão as principais obras realizadas para melhorar a regularidade da linha P e modernizar sua infraestrutura:
- A primeira fase da eletrificação da linha, entre Gretz e Nogent;
- A renovação completa da cabine de sinalização de Romilly-sur-Seine como parte da eletrificação da linha;
- A renovação de 15 km de trilhos em Nangis-Verneuil L'Étang;
- A renovação de 2,5 km de trilhos na Gare de l'Est;
- A construção de novas instalações de manutenção de trens em Vaires-sur-Marne;
- A substituição de 4 desvios e a renovação de 2055 metros de trilhos em Germigny L'Évêque.
Obras e projetos na linha R
Aqui estão as principais obras realizadas para melhorar a regularidade da linha R e modernizar sua infraestrutura:
- A substituição de 4 maniobras e a renovação de 2055 metros de trilhos em Vert de Maisons;
- A modernização da cabine de sinalização Villeneuve Saint-Georges;
- A acessibilidade da estação Montereau.
Obras e projetos na linha U
Aqui estão as principais obras realizadas para melhorar a regularidade da linha U e modernizar sua infraestrutura:
- A substituição de 4 desvios e a renovação de 2055 metros de trilhos na estação Saint-Cyr.