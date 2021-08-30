Projetos de melhoria

Vários tipos de trabalhos estão em andamento para melhorar a regularidade da linha H e modernizar sua infraestrutura, tais como:

A renovação de 31 km de trilhos entre Persant-Beaumont e Creil;

A construção de 6 cabines de sinalização entre Creil e Compiègne para melhorar o fluxo de tráfego;

A acessibilidade de três estações (Épinay-Villetaneuse, Persan-Beaumont e Pontoise).