O bonde T9 conectado à rede de transporte da Île-de-France

Um bonde ligava ao metrô, outro bonde e ao RER
Ultra-conectado, o Bonde T9 é o bonde que facilita a locomoção no sul de Paris! Demonstração por exemplo.
Na Porte de Choisy, é fácil acessar o bonde pela linha 7 do metrô, pelo ramal La Courneuve – Mairie d'Ivry, assim como pela linha T3a que conecta a Pont de Garigliano à Porte de Vincennes.
Assim, a prefeitura de Vitry-sur-Seine agora fica a meia hora da Porte de Vincennes, comparado a 46 minutos com a antiga linha 183. O Museu MAC VAL fica a apenas 20 minutos da Place d'Italie, que são 10 minutos economizados!
O sul da linha C do RER agora é facilmente acessível pela T9: a conexão é feita na estação Choisy-le-Roi, com a estação de bonde T9 Rouget de Lisle, assim como na estação Saules em Orly.
A partir da estação Massy-Palaiseau RER C, agora é possível chegar ao Museu MAC VAL em menos de 40 minutos, comparado a 1h10 hoje.
Fortes conexões com linhas de ônibus
O bonde T9 conecta com mais de uma dúzia de linhas de ônibus importantes no Val-de-Marne: seja o TVM ou as linhas 103, 172, 180 e 393, as conexões agora são mais simples e as viagens mais simples com o Bonde T9, que segue o trajeto da antiga linha 183.
Verifique suas viagens de conexão na seção "Passeio"
A partir de 12 de abril, sua rede de ônibus mudará com a chegada do bonde T9. Para mais informações, você pode consultar o mapa e os folhetos informativos:
E amanhã?
Olhando para o futuro, o bonde T9 será conectado às futuras linhas de transporte que surgirão como parte dos grandes projetos de desenvolvimento da rede regional de mobilidade da Île-de-France.
Por exemplo, a futura linha de ônibus Tzen 5, que conectará a Biblioteca François Mitterrand à Prefeitura de Choisy-le-Roi, se conectará com o bonde T9 na estação Rouget de Lisle. Quanto à futura linha automática 15 do metrô, ela se conectará ao bonde T9 na estação Mairie em Vitry-sur-Seine.
Com suas múltiplas conexões intermodais no coração do Val-de-Marne, o Bonde T9 atende às necessidades de mobilidade dos residentes de Île-de-France de hoje e do futuro!