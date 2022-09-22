O bonde T9 conectado à rede de transporte da Île-de-France

Na Porte de Choisy, é fácil acessar o bonde pela linha 7 do metrô, pelo ramal La Courneuve – Mairie d'Ivry, assim como pela linha T3a que conecta a Pont de Garigliano à Porte de Vincennes.



Assim, a prefeitura de Vitry-sur-Seine agora fica a meia hora da Porte de Vincennes, comparado a 46 minutos com a antiga linha 183. O Museu MAC VAL fica a apenas 20 minutos da Place d'Italie, que são 10 minutos economizados!

O sul da linha C do RER agora é facilmente acessível pela T9: a conexão é feita na estação Choisy-le-Roi, com a estação de bonde T9 Rouget de Lisle, assim como na estação Saules em Orly.

A partir da estação Massy-Palaiseau RER C, agora é possível chegar ao Museu MAC VAL em menos de 40 minutos, comparado a 1h10 hoje.