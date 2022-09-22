O bonde T9 conectado à rede de transporte da Île-de-France

Metrô, bonde, RER, ônibus: o Bonde T9 está conectado a muitos modos de transporte dentro da rede regional da Île-de-France. Essas interconexões facilitam a movimentação pelo Val de Marne e a rápida chegada a Paris.

Um bonde ligava ao metrô, outro bonde e ao RER

Ultra-conectado, o Bonde T9 é o bonde que facilita a locomoção no sul de Paris! Demonstração por exemplo.

Na Porte de Choisy, é fácil acessar o bonde pela linha 7 do metrô, pelo ramal La Courneuve – Mairie d'Ivry, assim como pela linha T3a que conecta a Pont de Garigliano à Porte de Vincennes.

Assim, a prefeitura de Vitry-sur-Seine agora fica a meia hora da Porte de Vincennes, comparado a 46 minutos com a antiga linha 183. O Museu MAC VAL fica a apenas 20 minutos da Place d'Italie, que são 10 minutos economizados!

O sul da linha C do RER agora é facilmente acessível pela T9: a conexão é feita na estação Choisy-le-Roi, com a estação de bonde T9 Rouget de Lisle, assim como na estação Saules em Orly.
A partir da estação Massy-Palaiseau RER C, agora é possível chegar ao Museu MAC VAL em menos de 40 minutos, comparado a 1h10 hoje.

Fortes conexões com linhas de ônibus

O bonde T9 conecta com mais de uma dúzia de linhas de ônibus importantes no Val-de-Marne: seja o TVM ou as linhas 103, 172, 180 e 393, as conexões agora são mais simples e as viagens mais simples com o Bonde T9, que segue o trajeto da antiga linha 183.

Verifique suas viagens de conexão na seção "Passeio"

A partir de 12 de abril, sua rede de ônibus mudará com a chegada do bonde T9. Para mais informações, você pode consultar o mapa e os folhetos informativos:

Mapa das linhas de ônibus reestruturadas ao redor do Bonde T9

 -  2.9 MB

Folheto: Reorganização das linhas de ônibus 103, 172, 183 e 185

 -  1.6 MB

Folheto: Reorganização das linhas de ônibus 282, 480, 482, 483, Licorne e Express 191.100

 -  1.8 MB

E amanhã?

Olhando para o futuro, o bonde T9 será conectado às futuras linhas de transporte que surgirão como parte dos grandes projetos de desenvolvimento da rede regional de mobilidade da Île-de-France.

Por exemplo, a futura linha de ônibus Tzen 5, que conectará a Biblioteca François Mitterrand à Prefeitura de Choisy-le-Roi, se conectará com o bonde T9 na estação Rouget de Lisle. Quanto à futura linha automática 15 do metrô, ela se conectará ao bonde T9 na estação Mairie em Vitry-sur-Seine.

Com suas múltiplas conexões intermodais no coração do Val-de-Marne, o Bonde T9 atende às necessidades de mobilidade dos residentes de Île-de-France de hoje e do futuro!