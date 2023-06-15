El metro de Île-de-France hoy

Las 14 líneas – incluidas 2 automáticas – que conforman la red hoy en día sirven a París y a los suburbios interiores de Hauts de Seine (líneas 1, 3, 4, 10 y 12), Seine Saint-Denis (líneas 3, 5, 7, 9, 11, 14), Val de Marne (líneas 1, 7 y 8). Además de estas 14 líneas, hay las líneas 3bis y 7bis. Cuenta con una asistencia anual de 1.520 millones de viajes.

La llegada de los nuevos metros

Ofrecer a los pasajeros metros más tranquilos y cómodos. Los coches están refrigerados o climatizados y equipados con mejor información a bordo (mapas de luz y anuncios de audio que indican la próxima estación)... Los trenes de la línea 7 están siendo renovados, los de la línea 14 serán sustituidos gradualmente a partir de mayo de 2020 por trenes más largos de 8 coches (frente a 6) y los de la línea 4 serán sustituidos por lanzaderas sin conductor (a partir de finales de 2020). Los de la línea 11 también serán sustituidos por trenes de 5 coches (frente a 4 coches) para hacer frente al aumento del tráfico provocado por la extensión de la línea hasta Rosny-Bois-Perrier (2023).

Además, se ha realizado un pedido para reemplazar los metros de 8 líneas de la red de Île-de-France a partir de 2024: líneas 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 y 13.