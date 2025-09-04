Modernización y ampliación de la línea 4
La línea 4 se extenderá hacia el sur, desde Mairie de Montrouge hasta Bagneux (92).
Paralelamente a su ampliación, el Metro 4 es objeto de un proyecto completo de automatización, basado en el modelo de lo que se hizo en el Metro 1.
Modernización de la línea 6
Desde el otoño de 2018, la línea 6 ha iniciado un ambicioso programa de modernización con la preparación y refuerzo de las vías y la adaptación de la infraestructura con vistas a renovar los trenes de la línea . Se establecerá un nuevo sistema de gestión y supervisión en paralelo con la llegada de estos trenes para mayor regularidad en la línea.
Modernización y ampliación de la línea 11
La extensión de la línea 11 hasta Rosny-Bois-Perrier (93) dará servicio a las localidades de Les Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil y Rosny-Bois-Perrier.
Paralelamente a su ampliación, el Metro 11 evoluciona y se moderniza con la adaptación de las estaciones existentes realizada paralelamente a la ampliación y la renovación programada de los trenes de la línea.
Extensión de la línea 12
La ampliación de la línea 12 conectará con Mairie d'Aubervilliers (93).
Extensiones norte y sur de la línea 14
La ampliación de la línea 14 hacia el norte conectará la Mairie de Saint-Ouen (93) con la creación de 4 estaciones: Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen y Mairie de Saint-Ouen.
Paralelamente a la ampliación, las estaciones del Metro 14 se están modernizando para adaptarse a la futura agencia y acoger a nuevos pasajeros en las mejores condiciones.
La extensión del metro 14 hacia el sur permitirá llegar al aeropuerto de Orly (91, 94) y dará servicioa 10 ciudades repartidas entre París, Val-de-Marne y Essonne.
Y para ir más allá: las líneas 15, 16, 17 y 18 del Grand Paris Express
El Grand Paris Express (GPE) es un proyecto de red de transporte público que consiste en la ampliación de la línea 14 (como se ve arriba) y la construcción de cuatro líneas automáticas de metro alrededor de París: las líneas 15, 16, 17 y 18.
La red de metro casi duplicará su tamaño. De hecho, se pondrán en servicio más de 200 km de nuevas líneas y 68 estaciones de metro . Todas estas nuevas líneas deberían albergar a más de un millón de pasajeros atraídos por tiempos de transporte muy reducidos y una calidad óptima de servicio. Para la red "histórica", el flujo de pasajeros estará mejor distribuido.
