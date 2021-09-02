Las líneas del RER, para Réseau Express Régional, se diferencian de otras líneas ferroviarias porque no terminan en París, sino que cruzan la capital en el metro, permitiendo a los pasajeros viajar de un extremo a otro de la región con la misma línea de transporte. Estas 5 líneas por sí solas tienen más de 3 millones de usuarios; están cooperadas por la RATP y la SNCF (líneas A y B) o bien operadas únicamente por la SNCF (líneas C, D y E).

Una breve historia del RER

La primera línea del RER creada en los años 70 es la actual RER A. Cruzando la Île-de-France de oeste a este a lo largo de 109 km (incluidos 26 subterráneos), es ahora la línea de tren más importante de Europa, con picos regulares de más de 1,3 millones de pasajeros diarios. En horas punta, lo utilizan 640.000 pasajeros, ¡lo que es más que la población de la ciudad de Lyon! Cabe señalar que la segunda línea más transitada de Europa es también una línea del RER, ya que es la línea B que conecta el norte y el sur de Île-de-France, que regularmente supera el millón de pasajeros diarios.