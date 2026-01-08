Para mejorar la fiabilidad de la línea, su modernización afecta tanto a los trenes que están siendo renovados como a la infraestructura:

La eliminación del paso a nivel en Antony mediante el traslado de las vías del tren;

La sustitución de 9 agujas y la renovación de 50 metros de vía en la Gare d'Austerlitz;

La modernización de la infraestructura (señalización, vías, catenarias, etc.) en la Biblioteca François Mitterrand;

La sustitución de 6 desvíos y la renovación de 363 metros de vía en Brétigny-sur-Orge;

La construcción de una subestación (suministro eléctrico) en Égly-Arpajon;

la accesibilidad de las estaciones de Ivry-sur-Seine, Les Saules, Versalles Chantiers y Viroflay Rive Gauche;

La sustitución de 4 desvíos y la renovación de 2055 metros de vía en Saint-Cyr.

Además, las famosas obras de "castor" que probablemente los pasajeros de la línea conocen tienen lugar cada verano y continuarán durante algunos años más. ¿Su objetivo? Consolidar la bóveda de los túneles en el subsuelo parisino mediante una cubierta de hormigón, mientras se realizaban las necesarias operaciones de mantenimiento en las estaciones.