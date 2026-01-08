Obras y proyectos en el RER A
Île-de-France Mobilités, RATP y SNCF trabajan juntos para apoyar el aumento de la afluencia de pasajeros del RER A, en particular:
- En la estación Bussy-Saint-Georges, se construyó una nueva vía para absorber retrasos ;
- La construcción de pistas de giro en Etoile y Val-de-Fontenay, así como la construcción de una pista de giro y de estacionamiento en Marne-la-Vallée Chessy, permitirá un tráfico más fluido y regular;
- La construcción del Centro de Mando Único en Vincennes, para una mejor capacidad de respuesta y eficiencia en la gestión de incidentes relacionados con el tráfico;
- En 2022, la línea E (EOLE) conectará La Défense y la Gare du Nord (Magenta) en 10 minutos. Las líneas RER A y RER B serán relevadas en un 15% y un 10% respectivamente de su afluencia.
Para simplificar tus conexiones, la mejora de las rutas entre la Gare de Lyon, Bercy y Austerlitz.
Obras y proyectos en el RER B
Como el RER B está especialmente concurrido, se están llevando a cabo numerosas obras de renovación en estaciones y vías, señalización y cambios de vía para mejorar la fiabilidad de la línea y garantizar una mayor fluidez:
Obras y proyectos en el RER C
Para mejorar la fiabilidad de la línea, su modernización afecta tanto a los trenes que están siendo renovados como a la infraestructura:
- La eliminación del paso a nivel en Antony mediante el traslado de las vías del tren;
- La sustitución de 9 agujas y la renovación de 50 metros de vía en la Gare d'Austerlitz;
- La modernización de la infraestructura (señalización, vías, catenarias, etc.) en la Biblioteca François Mitterrand;
- La sustitución de 6 desvíos y la renovación de 363 metros de vía en Brétigny-sur-Orge;
- La construcción de una subestación (suministro eléctrico) en Égly-Arpajon;
- la accesibilidad de las estaciones de Ivry-sur-Seine, Les Saules, Versalles Chantiers y Viroflay Rive Gauche;
- La sustitución de 4 desvíos y la renovación de 2055 metros de vía en Saint-Cyr.
Además, las famosas obras de "castor" que probablemente los pasajeros de la línea conocen tienen lugar cada verano y continuarán durante algunos años más. ¿Su objetivo? Consolidar la bóveda de los túneles en el subsuelo parisino mediante una cubierta de hormigón, mientras se realizaban las necesarias operaciones de mantenimiento en las estaciones.
Castor funciona en el RER C
Obras y proyectos en el RER D
A medida que el número de pasajeros que utilizan la línea aumenta cada año, se ha llevado a cabo una reorganización del RER D además de importantes trabajos de modernización de infraestructuras. El objetivo es optimizar los tiempos de conexión, mejorar la fiabilidad pero también la información para los pasajeros en toda la línea para mejorar el confort de los pasajeros.
Descubre los detalles del trabajo realizado en el RER D:
- La sustitución de 4 desvíos y la renovación de 2055 metros de vía en Juvisy;
- La modernización de los andenes en los ejes Juvisy-Melun / Corbeil-Malesherbes para poder acomodar nuevos trenes;
- La construcción de 6 puestos de control entre Creil y Compiègne;
- La sustitución de 4 maniobras y la renovación de 2055 metros de vía en Vert de Maisons;
- La modernización de la caseta de señales de Villeneuve Saint-Georges;
- La renovación de 31,2 km de vía entre Persan y Creil;
- La accesibilidad de 11 estaciones, incluyendo Brunoy, Juvisy, Louvres, Saint-Denis y Villeneuve Saint-Georges.
Obras y proyectos en el RER E
El proyecto Eole, una extensión del RER E hacia el oeste hasta Mantes-la-Jolie (78), mejorará el servicio hacia el oeste de la región de Île-de-France al ofrecer una alternativa al RER A, cuyo tramo central está muy concurrido en hora punta. Consiste en la remodelación de la línea existente entre Mantes-la-Jolie y La Défense y en la perforación de un túnel desde La Défense hasta Haussmann Saint-Lazare.
Esta ampliación, que es uno de los mayores proyectos de transporte de la región, ¡afecta a 650.000 pasajeros diarios! Se realizará en dos fases, con:
- una primera puesta en servicio entre Haussmann Saint-Lazare y Nanterre;
- luego un segundo entre Nanterre y Mantes-la-Jolie.
Se están construyendo 3 nuevas estaciones en Porte Maillot, La Défense y Nanterre. Entre Houilles-Carrières-sur-Seine y Mantes-la-Jolie, 10 estaciones serán completamente renovadas para esta ampliación.
Plan para la extensión de la RER E hacia el oeste
Modernización de la infraestructura existente del RER E
Para mejorar el confort de los pasajeros, también está en la agenda la renovación de infraestructuras y estaciones ya servidas, con:
- La renovación de 18,8 km de vía en Paris-Nord;
- la renovación de 15 km de vía en Verneuil l'Etang;
- en Pantin, la renovación del tejado, la sustitución de las dos escaleras, los trabajos en la pasarela peatonal;
- en Body, la instalación de baños automáticos;
- en Rosny-sous-Bois, la instalación de aseos automáticos, la instalación de espacios de coworking, la renovación de todas las escaleras;
- en Haussmann Saint-Lazare, la regeneración de la iluminación.