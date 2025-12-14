Cable C1: ¿cómo viajar a bordo?

Qué está permitido/no a bordo

Equipamiento de movilidad

❌ No permitidos: scooters eléctricos y sillas de ruedas sobredimensionadas (más de 0,75 × 1,25 m)

✔ Permitidos: scooters clásicos, sillas de ruedas estándar, carritos para bebés, ayudas a la movilidad (en el indicador)

Animales

✔ Animales pequeños llevados en bolsas

✔ Perros con correa y bozal

✔ Perros guía y perros de servicio

❌ Animales sin cuidar/incontrolables

Parcelas voluminosas

❌ No aceptados: objetos peligrosos, productos inflamables, paquetes > 1 m