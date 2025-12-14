Cable C1: ¿cómo viajar a bordo?

¿Cómo viajo en el cable C1?
- Llego a la estación : acceso en autobús, bici o dejar. Las estaciones son totalmente accesibles.
- Llego a mi andén: la ruta está en el mismo nivel, con pendientes suaves y señalización clara.
- Valido mi billete : Navigo Pass (incluyendo viajes), Navigo Liberté+ (1,60 €) o billete único de autobús-tranvía-cable (2 €) - es posible comprarlo en smartphone. Antes de validar mi ticket, respeto las instrucciones del agente operador y espero mi turno.
- Espero mi camarote : una pantalla visual y sonora me informa de la próxima llegada. Pasa un puesto cada 30 segundos como máximo. Respeto las instrucciones del agente operativo antes de abordar. Respeto la zona de abordaje prioritario para usuarios prioritarios.
- Estoy acompañado por un agente, presente en cada andén, el agente: facilita el embarque y el desembarque, guía a los pasajeros, ayuda a las personas en silla de ruedas, facilita el embarque de carritos/equipaje y regula los flujos
- Mi trayecto a bordo: 10 asientos, videovigilancia en tiempo real, interfonos y botones de llamada, información transmitida a través de la pantalla
- Bajo a la estación : las cabinas se abren automáticamente. Las conexiones de autobús te permiten continuar tu viaje.
¿Y la accesibilidad?
El cable C1 es 100% accesible para personas con discapacidad (PSH):
- Estaciones de acceso sin cita
- Camarotes aptos para sillas de ruedas
- Asistencia humana en la estación
- Información audible y visual
- Intercomunicadores de llamada
- Pistas guía desde el área pública hasta la plataforma de embarque
Este dispositivo también facilita viajar con carritos o equipaje.
Qué está permitido/no a bordo
Equipamiento de movilidad
❌ No permitidos: scooters eléctricos y sillas de ruedas sobredimensionadas (más de 0,75 × 1,25 m)
✔ Permitidos: scooters clásicos, sillas de ruedas estándar, carritos para bebés, ayudas a la movilidad (en el indicador)
Animales
✔ Animales pequeños llevados en bolsas
✔ Perros con correa y bozal
✔ Perros guía y perros de servicio
❌ Animales sin cuidar/incontrolables
Parcelas voluminosas
❌ No aceptados: objetos peligrosos, productos inflamables, paquetes > 1 m
¿Cuánto cuesta usar el cable C1?
El cable C1 aplica las mismas tarifas que los autobuses y tranvías.
- Con un Navigo Pass : viaje incluido, sin coste adicional
- Pasajeros ocasionales: Billete de autobús-tranvía-teleférico: 2 €
- Con Navigo Liberté + : 1,60 € por un trayecto combinado metro + cable (transbordos gratuitos)
- Niños : gratis < 4 ans, demi-tarif de 4 à 10 ans et plein tarif au-delà