Cable C1: la ruta y las estaciones

Publicado el

El primer teleférico urbano de Île-de-France, el cable C1 conecta Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes y Valenton con la estación Créteil – Pointe du Lac (línea 8 del metro). Diseñado para abrir el sureste del Val-de-Marne y ofrecer viajes más rápidos y fiables, entrará en servicio el 13 de diciembre de 2025.

La ruta y las estaciones

El C1 Cable da servicio a 5 estaciones separadas entre 500 y 1.800 metros:

  1. Pointe du Lac (Créteil) - conexión con la línea 8 del metro
  2. Limeil-Brévannes, Playa Azul
  3. Valenton, el castillo
  4. La Végétale, La Fontaine Saint-Martin (Limeil-Brévannes)
  5. Villa Nova (Villeneuve-Saint-Georges)

En cada estación:

  • Acceso a nivel (sin escaleras, sin ascensor)
  • Caminos suaves
  • Aparcamiento para bicicletas accesible con el Navigo Pass
  • Información dinámica y presencia humana reforzada

¿Por qué un teleférico aquí?

El sector está marcado por:

  • carreteras saturadas,
  • grandes recortes urbanos (ferrocarril, RD, valles),
  • líneas de autobús ralentizadas,
  • barrios aislados.

El teleférico es la solución más adecuada :

  • Rápido de construir,
  • bajo impacto en el suelo (postes + estaciones compactas),
  • Silencio
  • no depende del tráfico por carretera,
  • capaz de asegurar una frecuencia muy alta.

El C1 Cable forma parte de la estrategia general de Île-de-France Mobilités, orientada a hacer que los desplazamientos sean más fluidos, reducir los tiempos de acceso al metro y mejorar la calidad del servicio en el Val-de-Marne.