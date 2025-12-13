¿Por qué un teleférico aquí?

El sector está marcado por:

carreteras saturadas ,

, grandes recortes urbanos (ferrocarril, RD, valles),

(ferrocarril, RD, valles), líneas de autobús ralentizadas,

barrios aislados.

El teleférico es la solución más adecuada :

Rápido de construir,

bajo impacto en el suelo (postes + estaciones compactas),

Silencio

no depende del tráfico por carretera,

capaz de asegurar una frecuencia muy alta.

El C1 Cable forma parte de la estrategia general de Île-de-France Mobilités, orientada a hacer que los desplazamientos sean más fluidos, reducir los tiempos de acceso al metro y mejorar la calidad del servicio en el Val-de-Marne.