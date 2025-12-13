La ruta y las estaciones
El C1 Cable da servicio a 5 estaciones separadas entre 500 y 1.800 metros:
- Pointe du Lac (Créteil) - conexión con la línea 8 del metro
- Limeil-Brévannes, Playa Azul
- Valenton, el castillo
- La Végétale, La Fontaine Saint-Martin (Limeil-Brévannes)
- Villa Nova (Villeneuve-Saint-Georges)
En cada estación:
- Acceso a nivel (sin escaleras, sin ascensor)
- Caminos suaves
- Aparcamiento para bicicletas accesible con el Navigo Pass
- Información dinámica y presencia humana reforzada
¿Por qué un teleférico aquí?
El sector está marcado por:
- carreteras saturadas,
- grandes recortes urbanos (ferrocarril, RD, valles),
- líneas de autobús ralentizadas,
- barrios aislados.
El teleférico es la solución más adecuada :
- Rápido de construir,
- bajo impacto en el suelo (postes + estaciones compactas),
- Silencio
- no depende del tráfico por carretera,
- capaz de asegurar una frecuencia muy alta.
El C1 Cable forma parte de la estrategia general de Île-de-France Mobilités, orientada a hacer que los desplazamientos sean más fluidos, reducir los tiempos de acceso al metro y mejorar la calidad del servicio en el Val-de-Marne.