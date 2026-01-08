Las líneas de tren de la red Île-de-France Mobilités sirven a muchas estaciones de la región y salen o terminan en las principales estaciones parisinas, o en La Défense para la línea U. Operadas por la SNCF, incluso salen de la región para algunas paradas en las líneas J, H y R. Heredadas de líneas existentes, Fue en la primera mitad de los años 2000 cuando adquirieron sus nombres actuales. Estos trenes son esenciales para la movilidad de los residentes de Île-de-France y esta red es muy dinámica: ¡cada día circulan tantos trenes por Île-de-France como trenes TER por toda Francia!