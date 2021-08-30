Proyectos de mejora

Obras y proyectos en la línea H
Se están llevando a cabo varios tipos de trabajos para mejorar la regularidad de la línea H y modernizar su infraestructura, tales como:
- La renovación de 31 km de vía entre Persant-Beaumont y Creil;
- La construcción de 6 casetas de señales entre Creil y Compiègne para mejorar el flujo de tráfico;
- La accesibilidad de tres estaciones (Épinay-Villetaneuse, Persan-Beaumont y Pontoise).
Obras y proyectos en la línea J
Estos son los principales trabajos realizados para mejorar la regularidad de la línea J y modernizar su infraestructura:
- La renovación de 9,6 km de vía entre las estaciones de Ermont Eaubonne y Bois Colombes;
- La sustitución de 9 agujas en la estación de Paris Saint Lazare para modernizar las vías y mejorar el confort de los pasajeros;
- La sustitución de los desvíos y la renovación de 2055 metros de vía en la estación de Aubergenville;
- La accesibilidad de la estación de Argenteuil.
Obras y proyectos en línea K
Obras y proyectos en la línea L
Estos son los principales trabajos realizados para mejorar la regularidad de la línea L y modernizar su infraestructura:
- La sustitución de 15 desvíos y la renovación de 1200 metros de vía en Bobigny;
- La sustitución de 9 maniobras en la estación Paris Saint Lazare;
- La accesibilidad de las estaciones de Courbevoie, Marly-le-Roi, Pont Cardinet, Sèvres Ville d'Avray y Viroflay Rive Droite
Obras y proyectos en la línea N
Estos son los principales trabajos realizados para mejorar la regularidad de la línea N y modernizar su infraestructura:
- La sustitución de 13 desvíos y la renovación de 417 metros de vía en la estación de Paris Montparnasse;
- La sustitución de 4 maniobras y la renovación de 2055 metros de vía en la estación de Saint-Cyr;
- La adaptación de la infraestructura entre París y Sèvres para poder acomodar nuevos trenes de la Regio 2n desde París-Montparnasse hacia Dreux, Rambouillet y Mantes-La-Jolie.
Obras y proyectos en la línea P
Estos son los principales trabajos realizados para mejorar la regularidad de la línea P y modernizar su infraestructura:
- La primera fase de la electrificación de la línea, entre Gretz y Nogent;
- La renovación completa de la caseta de señales de Romilly-sur-Seine como parte de la electrificación de la línea;
- La renovación de 15 km de vía en Nangis-Verneuil L'Étang;
- La renovación de 2,5 km de vía en la Gare de l'Est;
- La construcción de nuevas instalaciones de mantenimiento de trenes en Vaires-sur-Marne;
- La sustitución de 4 desvíos y la renovación de 2055 metros de vía en Germigny L'Évêque.
Obras y proyectos en la línea R
Estos son los principales trabajos realizados para mejorar la regularidad de la línea R y modernizar su infraestructura:
- La sustitución de 4 maniobras y la renovación de 2055 metros de vía en Vert de Maisons;
- La modernización de la caseta de señales de Villeneuve Saint-Georges;
- La accesibilidad de la estación de Montereau.
Obras y proyectos en la línea U
Estos son los principales trabajos realizados para mejorar la regularidad de la línea U y modernizar su infraestructura:
- La sustitución de 4 agujas y la renovación de 2055 metros de vía en la estación de Saint-Cyr.