Proyectos de mejora

Obras y proyectos en la línea H

Se están llevando a cabo varios tipos de trabajos para mejorar la regularidad de la línea H y modernizar su infraestructura, tales como:

  • La renovación de 31 km de vía entre Persant-Beaumont y Creil;
  • La construcción de 6 casetas de señales entre Creil y Compiègne para mejorar el flujo de tráfico;
  • La accesibilidad de tres estaciones (Épinay-Villetaneuse, Persan-Beaumont y Pontoise).

Obras y proyectos en la línea J

Estos son los principales trabajos realizados para mejorar la regularidad de la línea J y modernizar su infraestructura:

  • La renovación de 9,6 km de vía entre las estaciones de Ermont Eaubonne y Bois Colombes;
  • La sustitución de 9 agujas en la estación de Paris Saint Lazare para modernizar las vías y mejorar el confort de los pasajeros;
  • La sustitución de los desvíos y la renovación de 2055 metros de vía en la estación de Aubergenville;
  • La accesibilidad de la estación de Argenteuil.

Obras y proyectos en línea K

Obras y proyectos en la línea L

Estos son los principales trabajos realizados para mejorar la regularidad de la línea L y modernizar su infraestructura:

  • La sustitución de 15 desvíos y la renovación de 1200 metros de vía en Bobigny;
  • La sustitución de 9 maniobras en la estación Paris Saint Lazare;
  • La accesibilidad de las estaciones de Courbevoie, Marly-le-Roi, Pont Cardinet, Sèvres Ville d'Avray y Viroflay Rive Droite

Obras y proyectos en la línea N

Estos son los principales trabajos realizados para mejorar la regularidad de la línea N y modernizar su infraestructura:

  • La sustitución de 13 desvíos y la renovación de 417 metros de vía en la estación de Paris Montparnasse;
  • La sustitución de 4 maniobras y la renovación de 2055 metros de vía en la estación de Saint-Cyr;
  • La adaptación de la infraestructura entre París y Sèvres para poder acomodar nuevos trenes de la Regio 2n desde París-Montparnasse hacia Dreux, Rambouillet y Mantes-La-Jolie.

Obras y proyectos en la línea P

Estos son los principales trabajos realizados para mejorar la regularidad de la línea P y modernizar su infraestructura:

  • La primera fase de la electrificación de la línea, entre Gretz y Nogent;
  • La renovación completa de la caseta de señales de Romilly-sur-Seine como parte de la electrificación de la línea;
  • La renovación de 15 km de vía en Nangis-Verneuil L'Étang;
  • La renovación de 2,5 km de vía en la Gare de l'Est;
  • La construcción de nuevas instalaciones de mantenimiento de trenes en Vaires-sur-Marne;
  • La sustitución de 4 desvíos y la renovación de 2055 metros de vía en Germigny L'Évêque.

Obras y proyectos en la línea R

Estos son los principales trabajos realizados para mejorar la regularidad de la línea R y modernizar su infraestructura:

  • La sustitución de 4 maniobras y la renovación de 2055 metros de vía en Vert de Maisons;
  • La modernización de la caseta de señales de Villeneuve Saint-Georges;
  • La accesibilidad de la estación de Montereau.

Obras y proyectos en la línea U

Estos son los principales trabajos realizados para mejorar la regularidad de la línea U y modernizar su infraestructura:

  • La sustitución de 4 agujas y la renovación de 2055 metros de vía en la estación de Saint-Cyr.
