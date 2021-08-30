Proyectos de mejora

Se están llevando a cabo varios tipos de trabajos para mejorar la regularidad de la línea H y modernizar su infraestructura, tales como:

La renovación de 31 km de vía entre Persant-Beaumont y Creil;

La construcción de 6 casetas de señales entre Creil y Compiègne para mejorar el flujo de tráfico;

La accesibilidad de tres estaciones (Épinay-Villetaneuse, Persan-Beaumont y Pontoise).