Présentation

Les lignes de train du réseau Île-de-France Mobilités desservent de nombreuses gares de la région et ont pour départ ou terminus les grandes gares parisiennes, ou La Défense pour la ligne U. Exploitées par la SNCF, elles s'aventurent même en dehors de la région pour quelques arrêts sur les lignes J, H et R. Héritées de lignes déjà existantes, c'est dans la première moitié des années 2000 qu'elles acquièrent leurs noms actuels. Ces trains sont primordiaux pour la mobilité des Franciliens et ce réseau est très dynamique : chaque jour, ce sont autant de trains qui circulent en Île-de-France que de TER dans toute la France !