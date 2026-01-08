Rapprocher les personnes et les territoires
Lancé le 6 juillet 2022, le T13 rapproche Saint-Germain-en-Laye à Saint-Cyr-l’Ecole en une trentaine de minutes afin de favoriser des déplacements plus rapides et confortables au cœur du département des Yvelines grâce à sa voie de circulation dédiée et sa fréquence de passage élevée.
Le Tram T13 dessert sept villes :
- Saint-Germain-en-Laye
- Mareil-Marly
- L’Étang-la-Ville
- Noisy-le-Roi
- Bailly
- Versailles
- Saint-Cyr-l’École
Grâce à ses connexions avec de nombreuses lignes de bus, mais aussi le RER et le train, le T13 s’intègre pleinement dans le réseau de transport régional pour améliorer les déplacements du quotidien dans l’Ouest Parisien.
Le T13, un tram rapide, accessible et confortable !
Le T13 est en service tous les jours de la semaine, week-end compris, de 6h à minuit.
Après une période de rodage, sa fréquence de passage prévue est de 15 minutes en heures de pointe et toutes les 20 à 30 minutes le reste de la journée et en soirée.
A partir de fin septembre 2022, la fréquence passera à 10 minutes en heure de pointe, 20 minutes en heure creuse et toutes les 30 minutes de 22h à minuit.
Des distributeurs automatiques à toutes les stations pour acheter son titre de transport ou recharger son passe.
Des stations et des rames adaptées et accessibles pour accueillir l’ensemble des voyageurs (poussettes, personnes à mobilité réduite…).
Une information en temps réel des horaires du tramway et des lignes en correspondances à bord des rames et en station.
Un design élégant, moderne et lumineux.
Des prises USB sur les barres de maintien pour recharger son smartphone.
Pour en savoir plus sur la réalisation du T13, rendez-vous sur la playlist qui lui est dédiée :
Chiffres clés
- 19 kilomètres
- 12 stations
- 7 villes desservies
- 30 minutes environ entre Saint-Germain-en-Laye à Saint-Cyr-l’Ecole
- 21 000 voyageurs quotidiens attendus
- 11 rames spacieuses et lumineuses
Informations pratiques
Le Tram T13 est accessible avec :
- un passe Navigo Mensuel ou Annuel
ou
- un ticket à acheter en station dont le montant est calculé en fonction de l’origine et de la destination du trajet (valables entre deux stations du T13 ou en correspondance avec un autre mode ferré)
Contact
- Par téléphone : 36 58 (du lundi au dimanche de 7h à 20h - 0,25€/min hors surcoût éventuel)
- Par mail : [email protected]
- Par Twitter : @T13_IDFM