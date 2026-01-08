Le T13, un tram rapide, accessible et confortable !

Le T13 est en service tous les jours de la semaine, week-end compris, de 6h à minuit.

Après une période de rodage, sa fréquence de passage prévue est de 15 minutes en heures de pointe et toutes les 20 à 30 minutes le reste de la journée et en soirée.

A partir de fin septembre 2022, la fréquence passera à 10 minutes en heure de pointe, 20 minutes en heure creuse et toutes les 30 minutes de 22h à minuit.

Des distributeurs automatiques à toutes les stations pour acheter son titre de transport ou recharger son passe.

Des stations et des rames adaptées et accessibles pour accueillir l’ensemble des voyageurs (poussettes, personnes à mobilité réduite…).

Une information en temps réel des horaires du tramway et des lignes en correspondances à bord des rames et en station.

Un design élégant, moderne et lumineux.

Des prises USB sur les barres de maintien pour recharger son smartphone.

Pour en savoir plus sur la réalisation du T13, rendez-vous sur la playlist qui lui est dédiée :