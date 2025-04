Découvrir le Tram T13

Rapprocher les personnes et les territoires

Lancé le 6 juillet 2022, le T13 rapproche Saint-Germain-en-Laye à Saint-Cyr-l’Ecole en une trentaine de minutes afin de favoriser des déplacements plus rapides et confortables au cœur du département des Yvelines grâce à sa voie de circulation dédiée et sa fréquence de passage élevée.

Le Tram T13 dessert sept villes :

Saint-Germain-en-Laye

Mareil-Marly

L’Étang-la-Ville

Noisy-le-Roi

Bailly

Versailles

Saint-Cyr-l’École

Grâce à ses connexions avec de nombreuses lignes de bus, mais aussi le RER et le train, le T13 s’intègre pleinement dans le réseau de transport régional pour améliorer les déplacements du quotidien dans l’Ouest Parisien.