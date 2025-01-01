Île-de-France Mobilités setzt sich jeden Tag dafür ein, über die Mobilität in der Region Ile-de-France nachzudenken und diese zu verändern.

Jeden Tag plant, finanziert und organisiert die Île-de-France Mobilités den Transport für mehr als 12 Millionen Einwohner und 21 Millionen Besucher der Ile-de-France. Seine Aufgabe: über die Zukunft der Mobilität nachzudenken, das Netz täglich zum Leben zu erwecken, soziale und ökologische Veränderungen zu unterstützen.

Gemeinsam mit ihren öffentlichen und privaten Partnern organisiert die Behörde eines der dichtesten und am stärksten frequentierten Verkehrsnetze der Welt – und treibt dessen großflächige Entwicklung voran. Erfahren Sie mehr über unser Engagement, unsere Organisation und alle strategischen Entscheidungen, die die Mobilität in der Region Ile-de-France prägen.