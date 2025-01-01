Entdecken Sie die Île-de-France Mobilités
Entdecken Sie die Organisation und Verwaltung von Île-de-France Mobilités, der Verkehrsorganisation in der Île-de-France.
Île-de-France Mobilités setzt sich jeden Tag dafür ein, über die Mobilität in der Region Ile-de-France nachzudenken und diese zu verändern.
Jeden Tag plant, finanziert und organisiert die Île-de-France Mobilités den Transport für mehr als 12 Millionen Einwohner und 21 Millionen Besucher der Ile-de-France. Seine Aufgabe: über die Zukunft der Mobilität nachzudenken, das Netz täglich zum Leben zu erwecken, soziale und ökologische Veränderungen zu unterstützen.
Gemeinsam mit ihren öffentlichen und privaten Partnern organisiert die Behörde eines der dichtesten und am stärksten frequentierten Verkehrsnetze der Welt – und treibt dessen großflächige Entwicklung voran. Erfahren Sie mehr über unser Engagement, unsere Organisation und alle strategischen Entscheidungen, die die Mobilität in der Region Ile-de-France prägen.
Erweiterungen, neue Dienstleistungen, massive Investitionen: Île-de-France Mobilités arbeitet für ein Netzwerk, das lesbarer, inklusiver, komfortabler und nachhaltiger ist.
Ein verdoppeltes U-Bahn-Netz, eine dekarbonisierte Flotte von Schienenfahrzeugen, neue Verwendungszwecke: ein Skalenwechsel, der auf regionaler Ebene pilotiert wird.
Berichte, Entscheidungen, Akquisitionen: Alle unsere Publikationen sind online zugänglich, um die Transparenz unseres Handelns zu gewährleisten.
Unter der Leitung von Laurent Probst arbeiten fast 650 Mitarbeiter von Île-de-France Mobilités jeden Tag daran, das tägliche Leben der Einwohner der Île-de-France zu verbessern.
Der Verwaltungsrat der Île-de-France Mobilités setzt sich aus 31 Mitgliedern zusammen, die die regionalen Gleichgewichte repräsentieren. Er tritt 6 bis 7 Mal im Jahr unter dem Impuls der Region Île-de-France zusammen.
"Willkommen auf der Île-de-France! Willkommen im 2. dichtesten Netz der Welt, dessen U-Bahn-Linien sich bis 2030 verdoppeln werden und das seinen Fahrgästen eine Vielzahl von Lösungen bietet, damit jeder die Reise nach seinen Wünschen zusammenstellen kann."
Die Mobilität der Einwohner der Ile-de-France zu finanzieren bedeutet, in die nachhaltige Zukunft der französischen Hauptstadtregion zu investieren. Partnerinvestoren: Hier finden Sie alle wichtigen Informationen, um die Zukunft des Verkehrs zu unterstützen.
9,4 Millionen Fahrten pro Tag unter immer besseren Bedingungen in Bezug auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Komfort zu ermöglichen, stellt einen Investitions- und Betriebsaufwand von XX Milliarden Euro pro Jahr dar.
Wichtige Informationen, ökologisches und soziales Engagement, Budgetdokumentation: Alle Informationen, die Sie benötigen, um in die Zukunft der Mobilität in der Île-de-France zu investieren.
Ihr Zentrum für Ressourcen und Fachwissen zum Thema Mobilität in der Île-de-France. Offene Daten, Studien und Prognosen für Planung, Servicequalität und Innovation im Verkehr.
Île-de-France Mobilités erfüllt alle Bedürfnisse der Einwohner der Île-de-France, um ihre tägliche Mobilität zu vereinfachen, mit Lösungen, die an ihre Mobilitätsbedingungen und ihren Wohnort angepasst sind.
Île-de-France Mobilités stellt alle Informationen im Zusammenhang mit seinen öffentlichen Aufträgen zur Verfügung. Zugang zu laufenden Ausschreibungen, Hinterlegungsplattformen und wesentlichen Daten: In diesem Abschnitt werden nützliche Ressourcen für Wirtschaftsakteure und öffentliche Partner zentralisiert.
Hier finden Sie alle aktuellen Ausschreibungen und Zugang zu den von Île-de-France Mobilités veröffentlichten Konsultationen.
Konsultieren Sie die wichtigsten Daten zu jedem Vertrag: Beträge, Preisträger, Termine und Verfahren.
Möchten Sie die Mobilität in der Region Ile-de-France verändern? Entdecken Sie die Berufe und treffen Sie die Talente, die unseren Transport verändern. Unsere Werte und unsere Unternehmenskultur warten auf Sie. Entdecken Sie alle unsere Möglichkeiten, Ihre Fähigkeiten bei Île-de-France Mobilités zu entwickeln und an der Entwicklung des öffentlichen Verkehrs von morgen mitzuwirken.
Hier finden Sie alle Pressemitteilungen und Pressemappen von Île-de-France Mobilités