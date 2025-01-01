Scopri l'Île-de-France Mobilités
Scopri l'organizzazione e la governance di Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice dei trasporti dell'Île-de-France.
L'Île-de-France Mobilités si impegna quotidianamente a riflettere e trasformare la mobilità nella regione dell'Ile-de-France.
Ogni giorno, l'Île-de-France Mobilités pianifica, finanzia e organizza il trasporto per oltre 12 milioni di residenti nell'Ile-de-France e 21 milioni di visitatori. Il suo ruolo: pensare al futuro della mobilità, dare vita quotidiana alla rete, sostenere le transizioni sociali ed ecologiche.
Insieme ai suoi partner pubblici e privati, l'autorità organizza una delle reti di trasporto più fitte e trafficate del mondo e ne guida lo sviluppo su larga scala. Scopri di più sui nostri impegni, sulla nostra organizzazione e su tutte le decisioni strategiche che caratterizzano la mobilità nella regione dell'Ile-de-France.
Ampliamenti, nuovi servizi, investimenti massicci: l'Île-de-France Mobilités lavora per una rete più leggibile, più inclusiva, più confortevole e più sostenibile.
Una rete metropolitana raddoppiata, una flotta di rotabili decarbonizzata, nuovi utilizzi: un cambio di scala pilotato su scala regionale.
Rapporti, decisioni, acquisizioni: tutte le nostre pubblicazioni sono accessibili online per garantire la trasparenza della nostra azione.
Sotto la guida di Laurent Probst, quasi 650 dipendenti dell'Île-de-France Mobilités lavorano ogni giorno per migliorare la vita quotidiana dei residenti dell'Ile-de-France.
Il Consiglio di Amministrazione dell'Île-de-France Mobilités è composto da 31 membri rappresentativi degli equilibri regionali. Si riunisce 6-7 volte l'anno, sotto l'impulso della regione Île-de-France.
"Benvenuti nell'Île-de-France! Benvenuti nella 2a rete più densa del mondo, che vedrà raddoppiare le sue linee metropolitane entro il 2030 e offre ai suoi passeggeri una moltitudine di soluzioni in modo che tutti possano comporre il viaggio che preferiscono"
Finanziare la mobilità dei residenti dell'Ile-de-France significa investire nel futuro sostenibile della regione della capitale francese. Investitori partner: scopri tutte le informazioni chiave per supportare il futuro dei trasporti.
Consentire 9,4 milioni di viaggi, ogni giorno, in condizioni di durata, affidabilità e comfort sempre migliori, rappresenta un investimento e uno sforzo operativo di XX miliardi di euro, ogni anno.
Informazioni chiave, impegni ambientali e sociali, documentazione di bilancio: tutte le informazioni necessarie per investire nel futuro della mobilità nell'Île-de-France.
Il vostro centro di risorse e competenze in materia di mobilità nell'Île-de-France. Open data, studi e previsioni per la pianificazione, la qualità del servizio e l'innovazione nei trasporti.
Île-de-France Mobilités risponde a tutte le esigenze dei residenti dell'Ile-de-France per semplificare la loro mobilità quotidiana, con soluzioni adattate alle loro condizioni di mobilità e al luogo in cui vivono.
Trova tutte le informazioni relative al
procedure di gara competitive per il
trasporti nella regione dell'Ile-de-France. Visualizza i progetti in corso,
Calendario gare d'appalto e accedi al
Documentazione per gli operatori.
Île-de-France Mobilités fornisce tutte le informazioni relative ai suoi appalti pubblici. Accesso ai bandi di gara in corso, alle piattaforme di deposito e ai dati essenziali: questa sezione centralizza le risorse utili per gli operatori economici e i partner pubblici.
Trovate tutti i bandi di gara in corso e accedete alle consultazioni pubblicate da Île-de-France Mobilités.
Consulta i dati chiave relativi a ciascun appalto: importi, aggiudicatari, date e modalità.
Vuoi trasformare la mobilità nella regione dell'Ile-de-France? Scopri le professioni e incontra i talenti che stanno cambiando il nostro trasporto. I nostri valori e la nostra cultura aziendale vi aspettano. Scopri tutte le nostre opportunità per sviluppare le tue competenze all'interno di Île-de-France Mobilités e partecipare allo sviluppo del trasporto pubblico di domani.
Trova tutti i comunicati stampa e le cartelle stampa di Île-de-France Mobilités