L'Île-de-France Mobilités si impegna quotidianamente a riflettere e trasformare la mobilità nella regione dell'Ile-de-France.

Ogni giorno, l'Île-de-France Mobilités pianifica, finanzia e organizza il trasporto per oltre 12 milioni di residenti nell'Ile-de-France e 21 milioni di visitatori. Il suo ruolo: pensare al futuro della mobilità, dare vita quotidiana alla rete, sostenere le transizioni sociali ed ecologiche.

Insieme ai suoi partner pubblici e privati, l'autorità organizza una delle reti di trasporto più fitte e trafficate del mondo e ne guida lo sviluppo su larga scala. Scopri di più sui nostri impegni, sulla nostra organizzazione e su tutte le decisioni strategiche che caratterizzano la mobilità nella regione dell'Ile-de-France.