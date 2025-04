Lignes Express

Reliant les principales agglomérations de grande couronne, une vingtaine de lignes de Bus Express se sont développées au cours des dernières années. Elles offrent une solution de mobilité fiable et rapide sur des itinéraires où les infrastructures ne permettent pas de faire rouler des trains.

Zoom sur l'expérimentation des Bus Express à deux étages :

Reliant Dourdan, dans le Sud Essonne, à Massy-Palaiseau via l’autoroute A10, le ligne 91-03 fait partie des plus efficaces du réseau, et c'est pour répondre cette forte fréquentation qu'Île-de-France Mobilités y a lancé l'expérimentation des véhicules à deux étages !