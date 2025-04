Lignes régulières

Des bus aussi plus sûrs

Au-delà de la vidéoprotection et de la radiolocalisation qui équipe près de 100% des bus de la région, la présence humaine est essentielle pour rassurer les voyageurs.

En plus des agents de la SUGE (Surveillance Générale) et du GPSR (Groupe de protection et sécurité des réseaux) déployés sur les réseaux exploités par la SNCF et la RATP, Île-de-France Mobilités finance plus de 520 agents de médiation sur l’ensemble du réseau afin d'accompagner les voyageurs au quotidien.

200 agents de sécurité privée financés par Île-de-France Mobilités et employés par les opérateurs de transports sont également déployés depuis 2017. Ils garantissent ainsi par leur présence quotidienne et dissuasive, la sécurité des voyageurs, des salariés, des biens, et réduisent le sentiment d’insécurité.

Enfin, un partenariat inédit a été conclu en 2019 avec la gendarmerie nationale qui lui permet grâce à un financement d’Île-de-France Mobilités d’effectuer 1000 patrouilles par an de réserviste de la gendarmerie.

La descente à la demande

Pour améliorer le sentiment de sécurité des voyageurs et notamment des femmes qui utilisent les bus et qui rentrent tard le soir, Île-de-France Mobilités a mis en place le service de descente à la demande qui consiste à offrir la possibilité à toute personne qui le demande de descendre entre deux arrêts de bus, afin de la rapprocher de sa destination finale. Ce service particulièrement pertinent lorsque les arrêts sont éloignés, est mis en place en soirée ou la nuit à partir de 22h. 70 lignes étaient concernées par ce dispositif en janvier 2019 et de nouvelles lignes le proposent progressivement.

Des lignes de plus en plus accessibles

La quasi-totalité des bus et cars disposent aujourd’hui des équipements nécessaires pour accueillir des personnes en fauteuil. Pour qu’une ligne de bus soit considérée comme accessible aux personnes devant se déplacer à l’aide d’un fauteuil roulant, il faut que 70% des arrêts au moins leur permettent de monter et descendre du bus - Île-de-France Mobilités finance au maximum légal de 70 % le coût des travaux réalisés par les gestionnaires de voirie (communes, intercommunalités, départements…) pour rendre les arrêts de bus accessibles, car il ne s'agit pas uniquement d'avoir des bus équipés de rampes d'accès !

Si le réseau de bus à Paris est totalement accessible depuis plus de 10 ans, c’est également le cas de plus de 500 lignes de bus sur l’ensemble de la région (septembre 2019), chiffre en constante progression (212 en 2014).