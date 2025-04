Présentation

Le métro francilien aujourd’hui

Les 14 lignes – dont 2 automatiques - qui composent aujourd’hui le réseau desservent Paris et la première couronne en Hauts de Seine (Lignes 1, 3, 4, 10 et 12), Seine Saint-Denis (Lignes 3, 5, 7, 9, 11,14), Val de Marne (Lignes 1, 7 et 8). À ces 14 lignes s'ajoutent les lignes 3bis et 7bis. Il connait une fréquentation annuelle de 1 520 millions de voyages.

L'arrivée des nouveaux métros

Pour offrir aux voyageurs des métros plus silencieux et plus confortables. Les voitures sont réfrigérées ou climatisées et dotées d’une meilleure information à bord (plans lumineux et annonces sonores indiquant la prochaine station)… Les rames de la ligne 7 sont en cours de rénovation, celles de la ligne 14 vont être progressivement remplacées à partir de mai 2020 par des rames plus longues de 8 voitures (contre 6 voitures) et celles de la ligne 4 seront remplacées par des navettes sans conducteur (à partir de fin 2020). Celles de la ligne 11 seront également remplacées par des rames de 5 voitures (contre 4 voitures) pour répondre à la hausse du trafic induit par le prolongement de la ligne à Rosny-Bois-Perrier (2023).

Par ailleurs, une commande a été passée pour remplacer les métros de 8 lignes du réseau francilien à partir de 2024 : les lignes 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 et 13.