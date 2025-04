Projets d'amélioration

Modernisation de la ligne 6

Depuis l’automne 2018, la ligne 6 s’est lancée dans un ambitieux programme de modernisation avec la préparation et renforcement des voies et l'adaptation des infrastructures en vue du renouvellement des rames de la ligne. Un nouveau système de pilotage et de supervision va être mis en place parallèlement à l'arrivée de ces rames pour plus de régularité sur la ligne.