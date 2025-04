Présentation

Les lignes de RER, pour Réseau Express Régional, se distinguent des autres lignes de trains car elles ne sont pas terminus à Paris, mais traversent la capitale en sous-sol, permettant aux voyageurs de se déplacer d’une extrémité de la région à l’autre avec la même ligne de transport. Ces 5 lignes cumulent à elles seules plus de 3 millions d’utilisateurs, elles sont soit coexploitées par la RATP et la SNCF (lignes A et B) soit exploitées par la SNCF seule (lignes C, D et E).

Petite histoire du RER

La première ligne de RER créée dans les années 1970 est l’actuel RER A. Transversant l’Île-de-France d’ouest en est sur 109 km (dont 26 en souterrain), elle est aujourd’hui la ligne de train la plus importante d’Europe avec des pics de fréquentation réguliers à plus de 1,3 millions de voyageurs par jour. Aux heures de pointe, 640 000 voyageurs l’empruntent, soit plus que la population de la ville de Lyon ! A noter que la seconde ligne la plus fréquentée en Europe est également une ligne de RER, puisqu’il s’agit de la ligne B circulant entre le Nord et le Sud de l'Île-de-France, qui dépasse régulièrement le million de voyageurs par jour.