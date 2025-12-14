Câble C1 : comment voyager à bord ?

Et l'accessibilité ?

Le Câble C1 est 100 % accessible PSH (Personnes en Situation de Handicap) :

stations de plain-pied

cabines adaptées aux fauteuils roulants

assistance humaine en station

information sonore et visuelle

interphones d’appel

bandes de guidage depuis l'espace public jusqu'au quai d'embarquement

Ce dispositif facilite également les déplacements avec poussettes ou bagages.