Câble C1 : comment voyager à bord ?

Comment voyager dans le câble C1 ?
- J’arrive à la station : accès en bus, vélo ou dépose-minute. Les stations sont entièrement accessibles.
- Je rejoins mon quai : le parcours est de plain-pied, avec des pentes douces et une signalétique claire.
- Je valide mon titre : Passe Navigo (trajets inclus), Navigo Liberté+ (1,60 €) ou billet à l’unité Bus-Tram-Câble (2 €) - achat possible sur smartphone. Avant de valider mon titre, je respecte les consignes de l'agent d'exploitation et attends mon tour.
- J’attends ma cabine : un affichage visuel et sonore m’informe de la prochaine arrivée. Une cabine passe toutes les 30 secondes maximum. Je respecte les consignes de l'agent d'exploitation avant d'embarquer. Je respecte la zone prioritaire d'embarquement aux usagers prioritaires.
- Je suis accompagné par un agent, présent sur chaque quai, l’agent : facilite l'embarquement et le débarquement, guide les voyageurs, aide les personnes en fauteuil roulant, facilite l’embarquement poussettes/bagages et régule les flux
- Mon voyage à bord : 10 places assises, vidéosurveillance en temps réel, interphones et boutons d’appel, informations diffusées via écran
- Je descends en station : les cabines s’ouvrent automatiquement. Des correspondances bus permettent de poursuivre son trajet.
Et l'accessibilité ?
Le Câble C1 est 100 % accessible PSH (Personnes en Situation de Handicap) :
- stations de plain-pied
- cabines adaptées aux fauteuils roulants
- assistance humaine en station
- information sonore et visuelle
- interphones d’appel
- bandes de guidage depuis l'espace public jusqu'au quai d'embarquement
Ce dispositif facilite également les déplacements avec poussettes ou bagages.
Ce qui est autorisé / non autorisé à bord
Équipements de mobilité
❌ Non autorisés : trottinettes électriques et fauteuils roulants hors gabarit (sup. 0,75 × 1,25 m)
✔ Autorisés : trottinettes classiques, fauteuils roulants standards, poussettes, aides à la mobilité (dans le gabarit)
Animaux
✔ Animaux de petite taille portés en sac
✔ Chiens tenus en laisse et muselés
✔ Chiens-guides et chiens d’assistance
❌ Animaux non tenus / non maîtrisables
Colis encombrants
❌ Non acceptés : objets dangereux, produits inflammables, colis > 1 m
Quel tarif pour emprunter le Câble C1 ?
Le Câble C1 applique les mêmes tarifs que les bus et trams.
- Avec un Passe Navigo : trajet inclus, sans frais supplémentaires
- Voyageurs occasionnels : ticket Bus-Tram-Câble : 2 €
- Avec Navigo Liberté + : 1,60 € le trajet combiné métro + Câble (correspondances offertes)
- Enfants : gratuit < 4 ans, demi-tarif de 4 à 10 ans et plein tarif au-delà