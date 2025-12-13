Câble C1 : le tracé et les stations

Publié le

Premier téléphérique urbain d’Île-de-France, le Câble C1 relie Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-Brévannes et Valenton à la station Créteil – Pointe du Lac (métro ligne 8). Pensé pour désenclaver le sud-est du Val-de-Marne et offrir des trajets plus rapides et fiables, il sera mis en service le 13 décembre 2025.

Le tracé et les stations

Le Câble C1 dessert 5 stations espacées de 500 à 1 800 mètres :

  1. Pointe du Lac (Créteil) - correspondance avec la ligne 8 du métro
  2. Limeil-Brévannes, Plage Bleue
  3. Valenton, Le Château
  4. La Végétale, La Fontaine Saint-Martin (Limeil-Brévannes)
  5. Villa Nova (Villeneuve-Saint-Georges)

À chaque station :

  • accès de plain-pied (pas d’escalier, pas d’ascenseur)
  • cheminements doux
  • parkings vélos capacitaires accessibles avec le Passe Navigo
  • information dynamique et présence humaine renforcée

Pourquoi un téléphérique ici ?

Le secteur est marqué par :

  • des axes routiers saturés,
  • des coupures urbaines importantes (voie ferrée, RD, vallons),
  • des lignes de bus ralenties,
  • des quartiers enclavés.

Le téléphérique est la solution la plus adaptée :

  • rapide à construire,
  • peu impactant au sol (pylônes + stations compactes),
  • silencieux,
  • non dépendant du trafic routier,
  • capable d’assurer une fréquence très élevée.

Le Câble C1 s’intègre dans la stratégie globale d’Île-de-France Mobilités visant à fluidifier les déplacements, réduire les temps d’accès au métro et améliorer la qualité de service dans le Val-de-Marne.