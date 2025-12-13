Le tracé et les stations
Le Câble C1 dessert 5 stations espacées de 500 à 1 800 mètres :
- Pointe du Lac (Créteil) - correspondance avec la ligne 8 du métro
- Limeil-Brévannes, Plage Bleue
- Valenton, Le Château
- La Végétale, La Fontaine Saint-Martin (Limeil-Brévannes)
- Villa Nova (Villeneuve-Saint-Georges)
À chaque station :
- accès de plain-pied (pas d’escalier, pas d’ascenseur)
- cheminements doux
- parkings vélos capacitaires accessibles avec le Passe Navigo
- information dynamique et présence humaine renforcée
Pourquoi un téléphérique ici ?
Le secteur est marqué par :
- des axes routiers saturés,
- des coupures urbaines importantes (voie ferrée, RD, vallons),
- des lignes de bus ralenties,
- des quartiers enclavés.
Le téléphérique est la solution la plus adaptée :
- rapide à construire,
- peu impactant au sol (pylônes + stations compactes),
- silencieux,
- non dépendant du trafic routier,
- capable d’assurer une fréquence très élevée.
Le Câble C1 s’intègre dans la stratégie globale d’Île-de-France Mobilités visant à fluidifier les déplacements, réduire les temps d’accès au métro et améliorer la qualité de service dans le Val-de-Marne.