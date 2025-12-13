Pourquoi un téléphérique ici ?

Le secteur est marqué par :

des axes routiers saturés ,

, des coupures urbaines importantes (voie ferrée, RD, vallons),

des lignes de bus ralenties,

des quartiers enclavés.

Le téléphérique est la solution la plus adaptée :

rapide à construire,

peu impactant au sol (pylônes + stations compactes),

silencieux,

non dépendant du trafic routier,

capable d’assurer une fréquence très élevée.

Le Câble C1 s’intègre dans la stratégie globale d’Île-de-France Mobilités visant à fluidifier les déplacements, réduire les temps d’accès au métro et améliorer la qualité de service dans le Val-de-Marne.