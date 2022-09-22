Le Tram T9 connecté au réseau de transport francilien

A Porte de Choisy, vous rejoignez facilement le tramway depuis la ligne 7 du Métro, sur la branche La Courneuve – Mairie d’Ivry, ainsi que depuis la ligne du T3a qui relie le Pont de Garigliano à la Porte de Vincennes.



Ainsi, la Mairie de Vitry-sur-Seine est maintenant à une demi-heure de la Porte de Vincennes contre 46 minutes avec l’ancienne ligne 183. Le Musée MAC VAL est quant à lui à seulement 20 minutes de la Place d’Italie, soit 10 minutes de gagnées !

Le sud de la ligne du RER C est désormais facilement accessible avec le T9 : la correspondance est assurée à la gare de Choisy-le-Roi, avec la station du Tram T9 Rouget de Lisle, ainsi qu’à à la station des Saules à Orly.

Depuis la gare RER C de Massy-Palaiseau, il est désormais possible de rejoindre le Musée MAC VAL en moins de 40 minutes contre 1h10 aujourd’hui.