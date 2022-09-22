Le Tram T9 connecté au réseau de transport francilien

Un tramway en lien avec le métro, un autre tram et le RER
Ultra-connecté, le Tram T9 c’est le tramway qui facilite vos déplacements dans le sud parisien ! La preuve par l’exemple.
A Porte de Choisy, vous rejoignez facilement le tramway depuis la ligne 7 du Métro, sur la branche La Courneuve – Mairie d’Ivry, ainsi que depuis la ligne du T3a qui relie le Pont de Garigliano à la Porte de Vincennes.
Ainsi, la Mairie de Vitry-sur-Seine est maintenant à une demi-heure de la Porte de Vincennes contre 46 minutes avec l’ancienne ligne 183. Le Musée MAC VAL est quant à lui à seulement 20 minutes de la Place d’Italie, soit 10 minutes de gagnées !
Le sud de la ligne du RER C est désormais facilement accessible avec le T9 : la correspondance est assurée à la gare de Choisy-le-Roi, avec la station du Tram T9 Rouget de Lisle, ainsi qu’à à la station des Saules à Orly.
Depuis la gare RER C de Massy-Palaiseau, il est désormais possible de rejoindre le Musée MAC VAL en moins de 40 minutes contre 1h10 aujourd’hui.
Des connexions fortes avec les lignes de bus
Le tramway T9 est en correspondance avec plus d’une dizaine de lignes de bus importantes du Val-de-Marne : que ce soit le TVM ou les lignes 103, 172, 180 et 393, les correspondances sont désormais plus simples et les trajets simplifiés avec le Tram T9, qui suit le trajet de l’ancienne ligne 183.
Dès le 12 avril, votre réseau de bus bouge avec l'arrivée du Tram T9. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le plan et les dépliants d'information :
Et demain ?
Tourné vers l’avenir, le tramway T9 sera en connexion avec les futures lignes de transport qui naitront dans le cadre des grands projets de développement du réseau de mobilité régional d’Île-de-France.
Par exemple, la future ligne de bus Tzen 5 qui reliera la Bibliothèque François Mitterrand à la Mairie de Choisy-le-Roi sera en correspondance avec le Tram T9 à la station Rouget de Lisle. Quant à la future ligne de métro automatique 15, elle se connectera au Tram T9 à l’arrêt Mairie de Vitry-sur-Seine.
Avec ses multiples connexions intermodales au cœur du Val-de-Marne, le Tram T9 répond aux besoins de mobilité des franciliens d’aujourd’hui et de demain !