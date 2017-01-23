Une expérimentation entre les gares d’Austerlitz et de Lyon

Ces navettes constituent un moyen de transport innovant. Durant ce test, les usagers pourront ainsi circuler plus facilement – et gratuitement - entre les gares d’Austerlitz et de Lyon. De marque française Easymile, les navettes proposeront 6 places aux voyageurs et circuleront 7 jours sur 7, de 14h à 20h, avec un agent présent à bord. Ces navettes sont 100% électriques et bénéficient d’une recharge de nuit.



Cette expérimentation vise d’abord à recueillir l’avis des usagers sur ce nouveau service, ainsi que les éventuelles suggestions d’améliorations. Des informations seront également collectées quant à leurs performances, fiabilité, supervision, sûreté de fonctionnement. Un bilan précis de ce test grandeur nature sera effectué par les équipes de la RATP durant les mois qui suivent. En savoir plus : Navettes autonomes : lancement d’une expérimentation sur le pont Charles de Gaulle à Paris