Ticket de prueba de coche y precio detallado

¡Viaje ilimitado durante todo el mes!

MetroRERAutobúsTranvíaTren

86,40 €  por mesTodas las zonas

  • Ahorra en tu trayecto diario
  • Libertad de movimiento adaptada a tus necesidades
  • Carga fácil y rápida a través de la app
Navigo anual
Mes de Navigo
Semana Navigo
Día de Navigo
¿Cómo recargo mi pase a través de la app?
Carga a través de la app

Precios

Áreas de paquetesTarifa
Todas las zonas 1 a 586,40 €
2 a 378,80 €
3 a 476,80 €
4 a 574,80 €

Tarifas fijas aplicables a partir del 1 de enero de 2024.

Estos paquetes se deszonifican los fines de semana, festivos, durante las cortas vacaciones escolares en la zona C y desde mediados de julio hasta mediados de agosto.

Tarifas con descuento
La suma global es reembolsada hasta un mínimo del 50% por parte de los empleadores a los empleados para las áreas necesarias para los desplazamientos.

Ahorra 1 mes con el pase anual de Navigo.

Un presupuesto controlado

Cada mes, solo gastas la cantidad de tu pase Navigo Month.

De este modo, evitas superar tu presupuesto mensual de transporte.

