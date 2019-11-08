Ticket de prueba de coche y precio detallado

Tarifas con descuento
La suma global es reembolsada hasta un mínimo del 50% por parte de los empleadores a los empleados para las áreas necesarias para los desplazamientos.
Ahorra 1 mes con el pase anual de Navigo.
¡Viaje ilimitado durante todo el mes!
86,40 € por mesTodas las zonas
|Áreas de paquetes
|Tarifa
|Todas las zonas 1 a 5
|86,40 €
|2 a 3
|78,80 €
|3 a 4
|76,80 €
|4 a 5
|74,80 €
Cada mes, solo gastas la cantidad de tu pase Navigo Month.
De este modo, evitas superar tu presupuesto mensual de transporte.
