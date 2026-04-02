Comunità, benvenuti a una Mobile Bike House

Cos'è una Mobile Bike House?
Una Mobile Bike House è uno spazio itinerante dedicato al ciclismo.
Installato temporaneamente nel tuo comune, facilita la pratica e diffonde una vera cultura del ciclismo a tutti i pubblici.
In collaborazione con gli stakeholder locali della bicicletta (associazioni, aziende private), offre una vasta gamma di servizi:
- Test drive e noleggio bici
- Manutenzione e piccole riparazioni
- Informazione e consulenza sugli ausili e sui servizi esistenti
- Formazione e attività intorno al ciclismo
Principianti, praticanti abituali, pubblico riluttante o con esigenze specifiche (professionisti, mobilità ridotta): tutti troveranno un supporto adeguato grazie ai nostri consulenti per la mobilità.
Perché ospitare una Mobile Bike House?
Avviata da associazioni di cittadini, la dinamica delle Maisons du Vélo si sta ora sviluppando in tutta la Francia.
Ospitare questo servizio nel tuo comune significa:
- Incoraggiare concretamente le modalità attive
- Sostenere la transizione ecologica locale
- Valorizza il tuo impegno per la mobilità sostenibile
- Offrire un servizio visibile, utile e accessibile a tutti
Vuoi ospitare una Mobile Bike House?
L'implementazione avviene semplicemente in 3 passaggi:
- Presentazione del sistema: funzionamento, durata, programmazione e temi.
- Adattamento al tuo territorio: personalizziamo insieme l'intervento (luogo di accoglienza, orari di apertura, ricorrenza del passaggio ...)
- Definizione del contratto di occupazione.
Una distribuzione graduale su tutto il territorio nazionale
Entro luglio 2026, ogni dipartimento avrà una Maison du Vélo Mobile per garantire un accesso equo in tutta l'Île-de-France.
I primi due circolano già negli Yvelines e nella Val d'Oise!