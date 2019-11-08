Bilhete de teste de carro e preço detalhado

Tarifas com desconto
O valor único é reembolsado até no mínimo 50% pelos empregadores aos empregados nas áreas necessárias para o deslocamento.
Economize 1 mês com o passe anual Navigo.
Viagem ilimitada durante todo o mês!
€86,40 por mêstodas as zonas
|Áreas de pacotes
|Taxa
|Todas as zonas 1 a 5
|€86,40
|2 a 3
|€78,80
|3 a 4
|€76,80
|4 a 5
|€74,80
