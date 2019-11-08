Ilustração mostrando uma viajante validando sua viagem com seu passe Navigo MoisIlustração mostrando uma viajante validando sua viagem com seu passe Navigo Mois

Bilhete de teste de carro e preço detalhado

Viagem ilimitada durante todo o mês!

MetrôRERÔnibusBondeTrem

€86,40  por mêstodas as zonas

  • Economize no seu trajeto diário
  • Liberdade de movimento adaptada às suas necessidades
  • Carregamento fácil e rápido pelo aplicativo
Navigo Anual
Mês Navigo
Semana Navigo
Dia Navigo
Como faço para recarregar meu passe pelo app?
Carregando pelo aplicativo

Precificação

Áreas de pacotesTaxa
Todas as zonas 1 a 5€86,40
2 a 3€78,80
3 a 4€76,80
4 a 5€74,80

Taxas fixas aplicáveis a partir de 1º de janeiro de 2024.

Esses pacotes são desativados nos fins de semana, feriados públicos, durante os curtos feriados escolares na zona C e de meados de julho a meados de agosto.

Tarifas com desconto
O valor único é reembolsado até no mínimo 50% pelos empregadores aos empregados nas áreas necessárias para o deslocamento.

Economize 1 mês com o passe anual Navigo.

Um orçamento controlado

Todo mês , você gasta apenas o valor do seu passe Navigo Month.

Dessa forma , você evita ultrapassar seu orçamento mensal de transporte.

