Gemeinden, veranstalten Sie ein mobiles Fahrradhaus

Was ist ein mobiles Fahrradhaus?
Ein mobiles Fahrradhaus ist ein mobiler Raum, der dem Radfahren gewidmet ist.
Vorübergehend in Ihrer Stadt installiert, erleichtert es die Praxis und verbreitet eine echte Fahrradkultur an alle Zielgruppen.
In Zusammenarbeit mit lokalen Fahrradakteuren (Vereine, private Unternehmen) bietet sie eine breite Palette von Dienstleistungen an:
- Probefahrt und Fahrradverleih
- Wartung und kleine Reparaturen
- Information und Beratung zu bestehenden Hilfen und Dienstleistungen
- Training und Animationen rund um das Radfahren
Anfänger, regelmäßige Praktiker, zögerliche Öffentlichkeit oder mit besonderen Bedürfnissen (berufliche, eingeschränkte Mobilität): Jeder findet dank unserer Mobilitätsberater eine angepasste Unterstützung.
Warum ein Maison du Vélo mobile beherbergen?
Initiiert von Bürgervereinigungen, entwickelt sich die Dynamik der Maisons du Vélo heute in ganz Frankreich.
Diesen Service in Ihrer Gemeinde zu empfangen bedeutet:
- Aktive Modi konkret fördern
- Unterstützung des lokalen ökologischen Wandels
- Wertschätzung Ihres Engagements für nachhaltige Mobilität
- Bieten Sie einen sichtbaren, nützlichen und zugänglichen Service für alle
Möchten Sie ein Maison du Vélo Mobile beherbergen?
Die Implementierung erfolgt einfach in 3 Schritten:
- Vorstellung des Geräts: Betrieb, Dauer, Programmierung und Themen.
- Anpassung an Ihr Gebiet: Wir personalisieren gemeinsam den Eingriff (Empfangsort, Öffnungszeiten, Wiederholung des Durchgangs ...)
- Definition des Belegungsvertrags.
Schrittweise Einführung im ganzen Land
Bis Juli 2026 wird jedes Departement über ein mobiles Fahrradhaus verfügen, um einen gleichberechtigten Zugang in der gesamten Île-de-France zu gewährleisten.
Die ersten beiden zirkulieren bereits in den Yvelines und im Val d'Oise!