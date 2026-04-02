Gemeinden, veranstalten Sie ein mobiles Fahrradhaus

Was ist ein mobiles Fahrradhaus?

Ein mobiles Fahrradhaus ist ein mobiler Raum, der dem Radfahren gewidmet ist.

Vorübergehend in Ihrer Stadt installiert, erleichtert es die Praxis und verbreitet eine echte Fahrradkultur an alle Zielgruppen.

In Zusammenarbeit mit lokalen Fahrradakteuren (Vereine, private Unternehmen) bietet sie eine breite Palette von Dienstleistungen an:

Probefahrt und Fahrradverleih

Wartung und kleine Reparaturen

Information und Beratung zu bestehenden Hilfen und Dienstleistungen

zu bestehenden Hilfen und Dienstleistungen Training und Animationen rund um das Radfahren

Anfänger, regelmäßige Praktiker, zögerliche Öffentlichkeit oder mit besonderen Bedürfnissen (berufliche, eingeschränkte Mobilität): Jeder findet dank unserer Mobilitätsberater eine angepasste Unterstützung.