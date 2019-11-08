Autotest ticket und Einzelhandelspreis

Ermäßigte Preise
Das Paket wird von den Arbeitgebern bis zu mindestens 50 % von den Arbeitnehmern für die für das Pendeln erforderlichen Bereiche erstattet.
Sparen Sie 1 Monat mit dem Navigo Annual Plan.
Reisen Sie unbegrenzt den ganzen Monat über!
86,40 € pro MonatAlle Zonen
|Paket-Bereiche
|Preis
|Alle Zonen 1 bis 5
|86,40 €
|2 bis 3
|78,80 €
|3 bis 4
|76,80 €
|4 bis 5
|74,80 €
Bildbeschreibung
Jeden Monat geben Sie nur den Betrag Ihres Navigo Mois-Pakets aus.
So vermeiden Sie, Ihr monatliches Transportbudget zu überschreiten .
