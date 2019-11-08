Autotest ticket und Einzelhandelspreis

Illustration, die eine Reisende zeigt, die ihre Reise mit ihrem Navigo Month-Paket validiertIllustration, die eine Reisende zeigt, die ihre Reise mit ihrem Navigo Month-Paket validiert

Reisen Sie unbegrenzt den ganzen Monat über!

86,40 €  pro MonatAlle Zonen

  • Sparen Sie bei Ihren täglichen Fahrten
  • Bewegungsfreiheit angepasst an Ihre Bedürfnisse
  • Einfaches und schnelles Aufladen über die App
Preisgestaltung

Paket-BereichePreis
Alle Zonen 1 bis 586,40 €
2 bis 378,80 €
3 bis 476,80 €
4 bis 574,80 €

Paketpreise gültig ab 1. Januar 2024.

Diese Pakete werden an Wochenenden, Feiertagen, während der kurzen Schulferien der Zone C und von Mitte Juli bis Mitte August dezoniert.

Das Paket wird von den Arbeitgebern bis zu mindestens 50 % von den Arbeitnehmern für die für das Pendeln erforderlichen Bereiche erstattet.

Sparen Sie 1 Monat mit dem Navigo Annual Plan.

Ein kontrolliertes Budget

Jeden Monat geben Sie nur den Betrag Ihres Navigo Mois-Pakets aus.

So vermeiden Sie, Ihr monatliches Transportbudget zu überschreiten .

