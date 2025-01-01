Valida tus recorridos con tu móvil

Nuestra forma de ver la vida cotidiana está evolucionando, y también nuestra visión del transporte.

Para adaptarse a los nuevos requisitos y ofrecer una solución a los retos de la asistencia, fue necesario inventar un nuevo estándar. Este es el MF19 : un tren modular, símbolo de modernidad, diseñado para afrontar los retos del mañana y las necesidades actuales.