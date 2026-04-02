Autoridades locais, recebam a Maison du Vélo Mobile

O que é uma casa móvel de bicicletas?

Uma Maison du Vélo móvel é um espaço itinerante dedicado ao ciclismo.

Temporariamente instalado em seu município, facilita a prática e espalha uma verdadeira cultura ciclista para todos os públicos.

Em conjunto com atores locais do ciclismo (associações, empresas privadas), oferece uma ampla gama de serviços:

Test drive e aluguel de bicicletas

Manutenção e pequenos reparos

Informações e conselhos sobre auxílios e serviços existentes

sobre auxílios e serviços existentes Treinamento e atividades relacionadas ao ciclismo

Iniciantes, usuários regulares, pessoas relutantes ou pessoas com necessidades específicas (profissionais, mobilidade reduzida): todos encontrarão o suporte adequado graças aos nossos conselheiros de mobilidade.