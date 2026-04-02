Autoridades locais, recebam a Maison du Vélo Mobile

O que é uma casa móvel de bicicletas?
Uma Maison du Vélo móvel é um espaço itinerante dedicado ao ciclismo.
Temporariamente instalado em seu município, facilita a prática e espalha uma verdadeira cultura ciclista para todos os públicos.
Em conjunto com atores locais do ciclismo (associações, empresas privadas), oferece uma ampla gama de serviços:
- Test drive e aluguel de bicicletas
- Manutenção e pequenos reparos
- Informações e conselhos sobre auxílios e serviços existentes
- Treinamento e atividades relacionadas ao ciclismo
Iniciantes, usuários regulares, pessoas relutantes ou pessoas com necessidades específicas (profissionais, mobilidade reduzida): todos encontrarão o suporte adequado graças aos nossos conselheiros de mobilidade.
Por que hospedar um móvel Maison du Vélo?
Iniciada por associações de cidadãos, a dinâmica das Maisons du Vélo está se desenvolvendo por toda a França.
Sediar esse serviço no seu município significa:
- Incentivando concretamente modos ativos
- Apoio à transição ecológica local
- Promova seu compromisso com a mobilidade sustentável
- Oferecendo um serviço visível, útil e acessível para todos
Você gostaria de sediar uma Maison du Vélo Mobile?
A implementação é feita simplesmente em 3 etapas:
- Apresentação do sistema: operação, duração, programação e temas.
- Adaptação ao seu território: juntos personalizamos a intervenção (área de recepção, horário de funcionamento, recorrência de passagem, etc.)
- Definição do contrato de ocupação.
Uma implantação gradual por todo o país
Até julho de 2026, cada departamento terá uma Maison du Vélo Mobile para garantir acesso equitativo em toda a região da Île-de-France.
Os dois primeiros já circulam nas Yvelines e no Val d'Oise!