Autoridades locais, recebam a Maison du Vélo Mobile

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A Île-de-France Mobilités está lançando um novo serviço para acelerar o ciclismo na região da Île-de-France: as Maisons du Vélo Mobiles. Seja um dos primeiros municípios a se beneficiar disso.

O que é uma casa móvel de bicicletas?

Uma Maison du Vélo móvel é um espaço itinerante dedicado ao ciclismo.
Temporariamente instalado em seu município, facilita a prática e espalha uma verdadeira cultura ciclista para todos os públicos.

Em conjunto com atores locais do ciclismo (associações, empresas privadas), oferece uma ampla gama de serviços:

  • Test drive e aluguel de bicicletas
  • Manutenção e pequenos reparos
  • Informações e conselhos sobre auxílios e serviços existentes
  • Treinamento e atividades relacionadas ao ciclismo

Iniciantes, usuários regulares, pessoas relutantes ou pessoas com necessidades específicas (profissionais, mobilidade reduzida): todos encontrarão o suporte adequado graças aos nossos conselheiros de mobilidade.

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Por que hospedar um móvel Maison du Vélo?

Iniciada por associações de cidadãos, a dinâmica das Maisons du Vélo está se desenvolvendo por toda a França.

Sediar esse serviço no seu município significa:

  • Incentivando concretamente modos ativos
  • Apoio à transição ecológica local
  • Promova seu compromisso com a mobilidade sustentável
  • Oferecendo um serviço visível, útil e acessível para todos

Você gostaria de sediar uma Maison du Vélo Mobile?

A implementação é feita simplesmente em 3 etapas:

  1. Apresentação do sistema: operação, duração, programação e temas.
  2. Adaptação ao seu território: juntos personalizamos a intervenção (área de recepção, horário de funcionamento, recorrência de passagem, etc.)
  3. Definição do contrato de ocupação.
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Uma implantação gradual por todo o país

Até julho de 2026, cada departamento terá uma Maison du Vélo Mobile para garantir acesso equitativo em toda a região da Île-de-France.

Os dois primeiros já circulam nas Yvelines e no Val d'Oise!