Validieren Sie Ihre Fahrten mit Ihrem Telefon

Unsere Sichtweise auf den Alltag verändert sich und damit auch unsere Vision von Transport.

Um sich an neue Anforderungen anzupassen und eine Lösung für die Herausforderungen der Anwesenheit zu bieten, musste ein neuer Standard erfunden werden. Dies ist der MF19 : ein modularer Zug, Symbol der Modernität, der entwickelt wurde, um den Herausforderungen von morgen und den Bedürfnissen von heute gerecht zu werden.