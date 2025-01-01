Validieren Sie Ihre Fahrten mit Ihrem Telefon

Welche tickets gibt es?
Möchten Sie Ihre Fahrten mit Ihrem Telefon validieren? Die folgenden tickets können direkt über die Anwendung Île-de-France Mobilités erworben und somit validiert werden:
Bildbeschreibung
Unsere Sichtweise auf den Alltag verändert sich und damit auch unsere Vision von Transport.
Um sich an neue Anforderungen anzupassen und eine Lösung für die Herausforderungen der Anwesenheit zu bieten, musste ein neuer Standard erfunden werden. Dies ist der MF19 : ein modularer Zug, Symbol der Modernität, der entwickelt wurde, um den Herausforderungen von morgen und den Bedürfnissen von heute gerecht zu werden.
