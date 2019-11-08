Les voyageurs sont placés au cœur des contrats signés avec les entreprises de transport pour répondre au mieux à leurs besoins et leurs attentes.
Île-de-France Mobilités entretient une relation permanente avec les associations d’usagers par :
- L’organisation de réunions complémentaires aux comités de ligne ou aux procédures de concertation officielles.
- La transmission d’une information constante via la diffusion des publications d’Île-de-France Mobilités. Dans ce cadre, afin de renforcer la communication d’Île-de-France Mobilités auprès des associations d’usagers, une lettre aux territoires est publiée de façon trimestrielle. Elle résume les actions menées tant au niveau de l’actualité des projets de transports que des processus de concertation avec les associations.
- Des actions plus spécifiques au travers du dispositif « Témoins de ligne » de l’AUT Île-de-France sur le réseau RATP, et financé par Île-de-France Mobilités depuis 2012 ou encore du dispositif d’affichage en gare pour les associations d’usagers présent dans près de 30 gares en Ile-de-France.