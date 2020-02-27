Relations institutionnelles

Apporter son expertise auprès des organismes partenaires

Île-de-France Mobilités, au travers de sa gouvernance et de ses compétences, entretient des rapports avec l’ensemble des acteurs des transports nationaux et internationaux. Elle est notamment membre du Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART), de l’Association Transport Développement Intermodalité Environnement (TDIE), de l’Association pour le Développement des Techniques de Transport d’Environnement et de Circulation (Atec ITS), de l’APUR (Atelier parisien d’urbanisme) et d’Airparif.

Au sein de ces instances, Île-de-France Mobilités participe régulièrement à l’élaboration des programmes d’études annuels. S’agissant d’Airparif, Île-de-France Mobilités participe plus spécialement à l’élaboration du Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air, qui constitue la feuille de route pluriannuelle pour l’action d’Airparif.

Échanger sur les enjeux des transports publics par un dialogue permanent avec tous les acteurs

Au-delà des groupements dont elle est membre et adhérente, Île-de-France Mobilités rencontre souvent les élus et les partenaires de la société civile. Ces échanges sont essentiels pour développer son expertise et mieux faire comprendre l’enjeu des transports publics en Ile-de-France.

Ainsi, Île-de-France Mobilités intervient régulièrement auprès de l’Association des Régions de France ou encore l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) pour présenter son action sur tous les territoires. Auprès des élus, des associations et des usagers, Île-de-France Mobilités apporte des recommandations en matière de mobilité, de qualité de service, de transition énergétique et d’intermodalité.

Enfin, Île-de-France Mobilités participe, dès qu’elle est sollicitée, aux travaux d’institutions publiques chargées des questions économiques, sociétales et environnementales, comme l’Assemblée nationale, le Sénat ou encore le Conseil économique et social. Son expertise en matière de mobilité participe à éclairer l’action publique.