Relations internationales

Les délégations étrangères

Île-de-France Mobilités accueille chaque année de nombreuses délégations étrangères en provenance d’Europe, d’Asie, d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Amérique, permettant ainsi à Île-de-France Mobilités d’exposer son modèle de gouvernance, son organisation, ses compétences et ses savoir-faire.

L’Association des autorités responsables des transports des métropoles européennes (EMTA)

À l’initiative d’Île-de-France Mobilités, l’association EMTA (European Metropolitan Transport Authorities) a été créée en 1998. Elle rassemble aujourd’hui 25 membres parmi les plus grandes métropoles de 15 pays d’Europe responsables de l’organisation des transports en commun et de la mobilité durable de quelque 85 millions de citoyens. Le rôle de l’EMTA est de favoriser le dialogue, les bonnes pratiques et les expérimentations entre ses membres. L’EMTA exerce également une activité de défense des intérêts des Autorités organisatrices des transports à l’échelon européen et international en plaçant au cœur de ses préoccupations les attentes des voyageurs en matière de mobilité durable et de développement de l’innovation.

L’EMTA est un interlocuteur privilégié pour la Commission européenne, notamment la Direction Générale de la Mobilité et des Transports (DG MOVE), qui participe régulièrement aux séminaires de l’association au cours desquels sont débattues des questions d’actualité sur la réglementation européenne ou l’évolution des conditions économiques. Des publications (EMTA Newsletters et EMTA Briefs) sont issues de ces séminaires et contribuent à la réflexion sur les politiques européennes de transport.

Le réseau européen POLIS

POLIS est un réseau de villes et de régions européennes œuvrant dans le domaine des technologies innovantes au profit des transports à l’échelon local en s’appuyant sur le partage d’expériences et de connaissances. L’objectif de POLIS est d’améliorer les transports urbains par une prise en compte des dimensions économique, sociale et environnementale des transports.

L’Union Internationale des Transports Publics (UITP)

En tant que membre de l’Union Internationale des Transports Publics, Île-de-France Mobilités siège au sein du Comité des Autorités organisatrices sur les questions de gouvernance et d’organisation des transports publics urbains. Ce Comité se réunit deux fois par an et traite des questions-clés en matière de mobilité urbaine durable, telles que les PDU, les véhicules propres, les contrats avec les opérateurs, les ressources financières, etc.